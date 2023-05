“ต่าย ชุติมา” แชร์ไอจีสตอรีโพสต์ “แอฟ ทักษอร” หลังเผยภาพร่วมเฟรม “ทิม พิธา” พร้อมหน้า “น้องปีใหม่-น้องพิพิม”

เรียกว่าหลังจากทำเอาไอจีแทบแตก เมื่อว่าที่นายกฯ คนที่ 30 ร่วมเฟรมกับนางเอกสาวพร้อมทั้งลูกสาวสุดน่ารักของทั้งคู่โดยฝ่ายได้โพสต์ในอินสตราแกรมส่วนตัวก่อน จากนั้นก็ได้โพสต์ตามมาภายหลัง ซึ่งเป็นภาพร่วมเฟรม 4 คน และอีกหนึ่งภาพเป็นความน่ารักของพร้อมกับเขียนแคปชั่นระบุว่า “Nice catching up with you yesterday @tim_pita Congrats again on your historic victory !” และทาง “ทิม พิธา” ก็เข้ามาตอบกลับว่า “ขอบคุณครับ ดีใจที่ได้เจอปีใหม่ด้วย :)” ทำเอาชาวเน็ตแห่จิ้นกันสนั่น รวมทั้งจับตามองความสัมพันธ์ของทั้งคู่กันอย่างหนักล่าสุดทางด้านนักแสดงสาวก็ได้เคลื่อนไหวด้วยการแชร์โพสต์ของที่เป็นภาพลงไอจีสตอรี่ โดยปราศจากแคปชั่นหรืออิโมจิ