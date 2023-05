สิ้นสุดการรอคอย! “จ๋า-เฟิร์สท์” เตรียมออกอากาศ “พี่พระเอกกับเด็กหมาในกอง” ช่อง 3 เดือนกรกฎาคมนี้

บริษัทควอลิตี้พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด และ บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตซีรี่ส์เรื่อง “Be Mine Superstar - พี่พระเอกกับเด็กหมาในกอง” จับมือกับบริษัท CONTENTS SEVEN บริษัทจัดจำหน่ายละครเอเชียยักษ์ใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ที่จะนำซีรี่ส์เรื่องพี่พระเอกกับเด็กหมาในกอง ไปออกอากาศที่ประเทศญี่ปุ่น โดยถือเป็นตัวแทนผู้จัดจำหน่ายรายแรกและรายเดียว พร้อมทั้งได้สิทธิ์ออกอากาศซีรี่ส์ในวันเวลาเดียวกับประเทศไทย เอาใจแฟนคลับซีรี่ส์วายแดนซากุระทั่วทั้งประเทศซีรี่ส์เรื่องพี่พระเอกฯ เป็นซีรี่ส์แนวโรแมนติก-คอมเมดี้ โดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกงานในกองถ่ายที่แอบหลงรักพระเอกซุปเปอร์สตาร์ชื่อดัง และได้มีโอกาสใกล้ชิดกันในกองถ่ายจนเกิดเป็นความรักทั้งนี้เรื่องนี้ ยังได้มีการไปถ่ายทำไกลถึงประเทศญี่ปุ่น แฟนๆ ซีรี่ส์จะได้เห็นฉากหวานๆ ฟินท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกหิมะสวยๆ โดยคุณหลุยส์ อัษฎา เทพยศ ผู้จัดกล่าวว่า “ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สวยงาม และยังเป็นประเทศที่มีแฟนคลับซีรี่ส์วายไทยอยู่เยอะ ดังนั้น การมีฉากต่างๆ ที่ถ่ายทำในประเทศญี่ปุ่น จะช่วยให้แฟนๆ ญี่ปุ่นชื่นชอบและอินกับซีรี่ส์มากยิ่งขึ้น”ในแง่ความน่าสนใจของตัวเนื้อหาซีรี่ส์ ทางด้านคุณจตุพล CEO บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้จัดจำหน่ายซีรี่ส์วายไทยไปยังต่างประเทศมาแล้วกว่า 80 ประเทศทั่วโลก มีความเห็นว่า “ซีรี่ส์วายไทยมีการเล่าเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เรื่องราวเข้าถึงง่าย มีความจิ้น ความฟินที่ถูกใจสาววายทั่วโลก ซีรี่ส์เรื่องพี่พระเอกฯ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากลูกค้าต่างประเทศ เพราะตัวเนื้อเรื่องมีความน่าติดตามและอัดแน่นไปด้วยคุณภาพทั้งในส่วนของทีมนักแสดงและทีมงานโปรดักชั่น”นอกจากนี้ ซีรี่ส์นำแสดงโดยจา พชร สวนศรี -เฟริสท์ ฉลองรัฐ นอบสำโรง นักแสดงคู่ว่ายที่เคยมีผลงานคู่กันมาแล้วหลายเรื่อง อาทิ TharnType The Series SS2, Don’t Say No The Series, Close Friend, Remember Me ซึ่งได้รับความนิยมจากแฟนญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก มีฐานแฟนในประเทศญี่ปุ่นเยอะพอสมควร อีกทั้งทั้งคู่ยังเคยจัดแฟนมีทติ้งที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยทางด้านคุณ Chilryong Sung ประธานบริษัทของ CONTENTS SEVEN กล่าวถึงการสนับสนุนซีรี่ส์เรื่องนี้ว่า “ซีรี่ส์เรื่องนี้เป็นแนวโรแมนติก-คอมเมดี้ และเป็นผลงานของจา-เฟิร์ส คู่วายไทยอีกคู่หนึ่งที่มีแฟนคลับเยอะในประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีฉากที่มาถ่ายทำในประเทศญี่ปุ่นด้วย คาดว่าซีรี่ส์เรื่องนี้น่าจะได้รับการตอบรับจากแฟนๆชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างดี”ในส่วนของบริษัท CONTENTS SEVEN เป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายละครเอเชียมากกว่า 40 เรื่องต่อปีในญี่ปุ่น ส่วนใหญ่มาจากประเทศไทย เกาหลี และจีน โดยจัดจำหน่ายละครไทยประเภท BL ในญี่ปุ่นมาแล้ว 11 เรื่อง รวมถึง "2gether" เพราะเราคู่กัน นอกจากนี้ยังจัดจำหน่ายผลงาน Asian BL อื่นๆ จากเกาหลี ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศอื่นๆ ในเอเชียอีกด้วยสำหรับแฟนๆ ซีรี่ส์ที่รอติดตามผลงานของสองหนุ่มจา-เฟริสท์ จะได้รับชมความสนุกครบรสในซีรี่ส์เรื่อง “พี่พระเอกกับเด็กหมาในกอง” ชนิดที่ว่าฟินจิกหมอนกันเลยทีเดียว ทั้งนี้แฟนๆ ชาวญี่ปุ่นจะได้รับชมซีรี่ส์เรื่องพี่พระเอกฯ พร้อมกันกับแฟนๆ ชาวไทยในเดือนกรกฎาคมนี้ทางช่อง 3 อย่างแน่นอน