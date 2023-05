WORLD NO TOBACCO DAY 2023 CARING LUNG & ME, NO SMOKING, NO KILLING เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ณ Craft Studio, ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

เนื่องในซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี คณะทำงานมะเร็งปอดเพื่อคนไทย ภายใต้ มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ LUNG AND ME DIGITAL SOLUTION สำหรับผู้ป่วยมะเร็งปอด และ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ในงานโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานคณะทำงานมะเร็งปอดเพื่อคนไทย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ พร้อมแนะวิธีป้องกันและการดูแลสุขภาพปอดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มะเร็งปอดสามารถรักษาให้หายได้หากตรวจพบเร็วชวนร่วมสนุกรับของรางวัลกับ 4 บูธกิจกรรม ได้แก่ ได้แก่ 1) บูธให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่โดยชมรมลมวิเศษ 2) บูธให้คำปรึกษากดจุดเลิกบุหรี่ 3) บูธ Lung & Me ที่รวมเรื่องราวประสบการณ์มะเร็งปอดจากคุณหมอและเพื่อนๆ วิธีการอยู่ร่วมกับมะเร็งปอด การค้นหาโรงพยาบาล แพทย์ และแนวทางการรักษา และ 4) บูธ Touch Screen Exhibition ชวนตอบคำถามสั้นๆ เพื่อประเมินว่า สูบบุหรี่นานแค่ไหนถึงเสี่ยงเป็นมะเร็งปอด โดยแต่ละบูธกิจกรรมจะมี QR Code ให้สแกนสะสมคูปองการเข้าบูธ เมื่อสะสมครบ 4 ฐานสามารถนำแต้มมาแลกรับของรางวัลได้ ปิดท้ายด้วย มินิคอนเสิร์ต จาก FrenchW และ กิจกรรมเวิร์คชอป Art For Cancer ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม และ พบกับ “คนเซ็นทรัลพันธุ์ฮีโร่ เลิกบุหรี่” ร่วมพูดคุยกับพนักงานที่สามารถเลิกบุหรี่ได้จริง พร้อมด้วย ตูมตาม The Star ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ Caring and Sharing: Case ผู้ป่วยมะเร็งปอด เคสผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ได้ รับชม Mini Concert จาก วง Playground, กิจกรรม วอร์มปอด วอร์มใจ จาก Cover Dance Anti Smoking Club Thailand บอกให้โลกรู้ว่า "ปอดแข็งแรงแล้วดีอย่างไร", กิจกรรม “ระดับ Heart Rate ที่ดีต่อสุขภาพปอด” โดยบูธกิจกรรมและเวิร์คช็อปจะมีจนถึงวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 ณ Craft Studio ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์