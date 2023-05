ANASTASIA MIARAY เปิดตัวสาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ (เซ็นเฟส) ดึง มิ้นต์-ชาลิดา ร่วมแชร์ประสบการณ์เหนือระดับ พร้อมชวนคนเชียงใหม่ ปรับรูปคิ้วสวยสุดปัง

การดูแลเอาใจใส่รูปร่างหน้าตา กลายเป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ไปแล้ว นอกจากเพื่อความสวยงามยังสามารถเรียกความมั่นใจ เพิ่มโอกาสใหม่ ๆ ให้ชีวิตมีความสุขได้อย่างแท้จริง แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนตัดสินใจ ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีและรอบคอบก่อนเสมอ ไม่เว้นแม้แต่รูปทรง “คิ้ว” ที่เปรียบเหมือนมงกุฎของใบหน้าด้วยANASTASIA MIARAY ผู้เชี่ยวชาญด้านให้บริการแวกซ์คิ้วและตกแต่งรูปทรงคิ้วชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น จึงมุ่งมั่นตั้งใจ เดินหน้าส่งต่อความมั่นใจ ให้กับสาวไทยได้มีภาพลักษณ์ที่ สวยโดดเด่น โดย นางจิรปรียา อภิชัยทรัพย์ Brand Manager กล่าวถึงความสำคัญของการออกแบบและตกแต่งทรงคิ้วว่า “รูปทรงคิ้ว มีความสำคัญอย่างมาก ควรเลือกทรงคิ้วที่เหมาะสมกับใบหน้า โครงสร้างกระดูกของคิ้วและกล้ามเนื้อ นอกจากจะเสริมใบหน้าให้ดูโดดเด่น พลางจุดด้อยได้ และยังเสริมด้านบุคลิกภาพให้มั่นใจ พร้อมรับมือ ในทุก ๆ วันได้ดีขึ้นด้วยสำหรับ ANASTASIA MIARAY เรามีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การออกแบบ และเทคนิคตกแต่งทรงคิ้ว โดยวิเคราะห์จากโครงสร้างกระดูก กล้ามเนื้อ และเส้นขนบนใบหน้าของแต่ละบุคคล ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ มีความโดดเด่น สะท้อนตัวตน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล เราเปิดให้บริการในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี 2008 จนถึงทุกวันนี้ เราอยู่คู่คนไทยมากว่า 15 ปี มีสาขาทั้งหมด 6 สาขา และในปี 2566 นี้ นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เราเปิดตัว ANASTASIA MIARAY สาขาเชียงใหม่ เป็นสาขาที่ 7 และเป็นสาขาแรกในโซนภาคเหนือ เหตุผลที่เราเลือกเปิดที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นเมืองใหญ่ ที่มีศักยภาพด้านการทำธุรกิจ บวกกับไลฟ์สไตล์ของผู้คนในโซนภาคเหนือ ที่ยังมีความต้องการด้านความสวยความงามและการดูแลตัวเองอยู่อีกมาก เราจึงตัดสินใจเลือกมาเปิดสาขาใหม่ ที่ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ (เซ็นเฟส) แห่งนี้ โดยหวังให้ชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ได้เข้าถึงสินค้าและบริการของเราได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และในส่วนของการจัดงาน ANATASIA MIARAY Eyebrow to Chiang Mai เพื่อเปิดตัวสาขาใหม่ครั้งนี้ ไฮไลต์อยู่ที่ช่วงโชว์สาธิตการแวกซ์คิ้วโดยผู้เชี่ยวชาญจาก ANATASIA MIARAY ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานในวันนั้น ขึ้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสาธิตครั้งนี้ด้วย พร้อมลุ้มเป็นผู้โชคดี ในการร่วมเปิดประสบการณ์ด้านการจัดแต่งรูปทรงคิ้วด้วย และภายหลังจากงานเปิดตัวในวันนี้แล้ว ทางเราก็ยังมีการจัดแคมเปญใหม่ “Eyebrow is Your Confidence” ซึ่งผู้เข้าร่วมงานแคมเปญนี้ จะได้รับบริการเสริมฟรี 1 บริการ มูลค่า 600 บาท พร้อมรับส่วนลดสินค้าอีก 10% ด้วยในฐานะตัวแทนจาก ANASTASIA MIARAY เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงทุกท่าน จะให้การต้อนรับและเข้ามาร่วมสัมผัสประสบการณ์ด้านความงามสุดพิเศษ ที่พวกเราทุกคน ตั้งใจส่งต่อความงามจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้สาวไทย ได้เผยความงาม สร้างความมั่นใจในแบบฉบับของคุณเองไปพร้อมกับเราในโอกาสต่อ ๆ ไปด้วยค่ะ”ด้านดาราสาว มิ้นต์-ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง ที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในงานเปิดตัวสาขาใหม่ครั้งนี้ กว่าวด้วยว่า “ส่วนตัวมิ้นต์ให้ความสำคัญกับรูปทรงคิ้ว เพราะคิ้ว สะท้อนถึงภาพรวมทั้งหมดบนใบหน้าเราด้วย เวลาอยู่หน้ากล้องหรือออกไปเจอเพื่อนเจอแฟนคลับ สิ่งที่ทำให้ใบหน้าเราโดดเด่นขึ้นมาได้ คือ คิ้วที่สะดุดตาได้รูป มินต์ก็เป็นลูกค้าของ ANASTASIA MIARAY คนหนึ่งเหมือนกัน ชอบที่นี่เพราะพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลด้านคิ้วได้ละเอียดมากและใส่ใจในทุกขั้นตอนจริง ๆ มาใช้บริการแล้วรู้สึกประทับใจในความเป็นมืออาชีพ ทุกครั้งที่มาใช้บริการที่นี่ จะเหมือนได้มาเติมความมั่นใจในสไตล์ที่เป็นตัวเราจริง ๆ มิ้นต์ว่าเป็นโอกาสดีของพี่ ๆ น้อง ๆ ชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงนะคะ ที่ ANASTASIA MIARAY มาเปิดสาขาใหม่ที่นี่ เพื่อที่จะได้ส่งต่อประสบการณ์ความสวยให้กับทุกคนได้อย่างมั่นใจ อย่างที่มิ้นต์เคยได้รับมาค่ะ”พบกับ ANASTASIA MIARAY สาขาเชียงใหม่ ได้ที่ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ (เซ็นเฟส) พร้อมอัปเดตความเคลื่อนไหวและโปรโมชั่นดี ๆ ได้ทาง https://www.facebook.com/anastasiath