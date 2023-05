ผู้สร้างกุมขมับ!! "เซนต์เซย่า" ฉบับคนแสดงเจ๊งยับ!! เปิดตัวในอเมริกา 18 ล้านบาท จากทุนสร้าง 2,026 ล้านฯ​

ถูกจับตามาตั้งแต่ต้นสำหรับโปรเจ็คฉบับคนแสดง แต่ล่าสุดหนังดูจะทำรายได้อย่างน่าผิดหวัง และน่าจะกลายเป็นความล้มเหลวอย่างมโหฬารไปเรียบร้อยแล้วโดยนอกจากรายได้ที่เปิดตัวเป็นเพียงอันดับ 13 ในอเมริกา หนังก็ยังน่าผิดหวังแบบสุด ๆ ในการฉายที่ญี่ปุ่นบ้านเกิดของการ์ตูนต้นฉบับ โดยในญี่ปุ่นทำรายได้ขณะนี้ไปเพียง 310,680 ดอลลาร์เท่านั้นเท่านั้นอย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังดูไปได้ค่อนข้างดีในละตินอเมริกา โดยทำรายได้ 1,702,273 ดอลลาร์ในเม็กซิโก และ 976,434 ดอลลาร์ในบราซิลปัจจุบันรายได้ทั่วโลกของ Knights of the Zodiac อยู่ที่ 5 ล้านเหรียญเท่านั้น ซึ่งแม้จะเพิ่งเข้าฉาย แต่ก็น่าจะหมดโอกาสคืนทุน 60 ล้านเหรียญฯ ค่อนข้างแน่แล้วKnights of the Zodiac โครงการร่วมกันระหว่างค่าย Toei ผู้สร้างอนิเมะในอดีต และ Sony Pictures เป็นผลงานการกำกับโดยจากซีรีส์หนังมีรับบทนำร่วมกับและจากหนังชุด X-Men หลายภาค