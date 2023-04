Magic: The Gathering เปิดศึกพิทักษ์มัลติเวิร์ส March of the Machine

สำหรับการ์ดชุดนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องซีรีส์ยาวที่กำลังจะมาถึงบทสรุป เมื่อ Elesh Norn มารดาแห่งจักรกลได้นำทัพ Phyrexian จักรกลมีชีวิตเข้ารุกรานโลกอื่นทุกมัลติเวิร์ส ทำให้เหล่าผู้กล้าต้องผนึกกำลังกันร่วมต้านไฮไลท์สำคัญของ March of the Machine คือการ์ดสองหน้าแบบใหม่เรียกว่า Battle เมื่อลงเล่นจะวางแนวนอนแล้วเลือกคู่ต่อสู้มาปกป้อง จากนั้นฝั่งผู้ใช้เองต้องโจมตีใส่ไม่ว่าจะเป็นการสู้ปกติ คาถา Spell หรือความสามารถที่เข้าข่าย หากทำให้พลังป้องกันหมดได้ก็จะพลิกกลับด้านกลายเป็นการ์ดทรงพลังใบใหม่โดยไม่ต้องจ่ายค่ามานานับจาก Planeswalker ในปี 2007 ทาง Wizards of the Coast ก็เพิ่งเปิดตัว Battle เป็นการ์ดประเภทใหม่ครั้งแรกหลังทิ้งช่วงมานาน และมีแผนจะทำออกมาเพิ่มในอนาคต อาจเปลี่ยนลูกเล่นไม่จำเป็นใช้สองหน้าเสมอไปนอกจากนี้ ในชุดจะมีความสามารถใหม่ Backup เมื่อลงสนามจะวางเม็ด +1/+1ให้ตนเองหรือเลือกให้กับ Creture อื่นซึ่งจะได้ความสามารถ Backup อันนั้นไปแบบชั่วคราว สื่อถึงกองกำลังของแต่ละ Plane ที่ปกป้องบ้านเกิดจากการรุกรานมัลติเวิร์สทางฝั่งผู้ใช้ Phyrexian ก็จะมีกลไกใหม่ Incubator เป็น Token Artifact ไม่มีสี เมื่อลงสนามจะมาพร้อมเม็ด +1/+1 และถ้าจ่าย 2 มานาก็จะสามารถพลิกกลับด้านเปลี่ยนเป็น Creature ได้เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของการต่อสู้ที่ลุกลามไปทั่วมัลติเวิร์ส ชุด March of the Machine จะนำเสนอการ์ดพิเศษหลากหลายที่สุดเท่าที่เคยมีมา ทั้งกรอบพิเศษที่เคยโผล่มาในชุดก่อนหน้ากลับมาและกรอบพิเศษใหม่แสดงอัตลักษณ์ของโลกอื่นๆ ใช้กับฮีโร่ในตำนานของมัลติเวิร์สที่ต้านทานการรุกรานของ Phyrexianนอกจากนี้ ตัวการ์ดจะใช้กระบวนการเคลือบการ์ดสะท้อนแสงแบบใหม่ โดยจะมีการ์ดลวดลาย Halo Foil ที่สามารถพบได้บนการ์ด Multiverse Legends หาได้จาก Collector Boosters เท่านั้นการ์ดชุด March of the Machine จะมีวางจำหน่ายในรูปแบบ Draft Boosters, Set Boosters, Collector Boosters, Jumpstart Boosters, Welcome Boosters, Commander Decks, Bundles และ Secret Lairสำหรับชุด Commander จะมี 5 ธีมใหม่ได้แก่ Phyrexian Cats, Zhalfir Knights, Shaman Creatures, Convoke Angels และ Gremlin Artifacts ส่วนชุด Jumpstart ก็จะมี 5 ธีมใหม่เช่นกันคือ Brood, Overachiever, Expendable, Reinforcement และ Buffผู้สนใจสามารถหาซื้อได้ตามร้านการ์ดทั่วไป และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของ March of the Machine ได้ที่เว็บไซต์ magic.wizards.com/en/products/march-of-the-machine