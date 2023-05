"แหนม รณเดช" เปิดภาพวันวานวัยเด็กคู่ "ทิม พิธา" ลั่นถ่ายกับท่านนายกฯ เชื่อทุกพรรคดีหมดไม่มีใครหวังร้ายกับประเทศ

เป็นภาพที่สร้างความฮือฮาให้แฟนๆ อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว เมื่อล่าสุดนักร้องหนุ่มเสียงดี "แหนม รณเดช" ได้โพสต์ภาพวัยเด็กคู่กับเพื่อนซี้ "ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" พร้อมแคปชั่น "โค้งสุดท้าย ถ่ายกับท่านนายก-to-be รูปนี้ท่านนายกส่งมาให้เป็นรูปตอน ประถม 1 ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ขอให้ได้ทำสิ่งดีๆนี้กับประเทศชาติอย่างสมหวัง และอย่ามีภัยพาลมาข้องแวะ รูปที่2 มาลงเสียงให้ผลิตภัณฑ์ของทิม Goodluck my friend #ทุกพรรคดีหมดแหละไม่มีใครหวังร้ายกับประเทศนี้ผมเชื่อ #เราต้องดีขึ้นซิ #ดูออกไหมคนไหนเป็นใคร ”ซึ่งหลังจากที่หนุ่ม "แหนม รณเดช" ได้โพสต์ภาพสู่สาธารณะไป ด้าน "ทิม พิธา" ก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่า "Thank you my friend!" ขณะที่แฟนคลับก็พากันแซวสนั่นว่า "ศิลปินที่รักพรรคที่ชอบ, ชอบรูปแรก, น่าเอ็นดูทั้งคู่เลย