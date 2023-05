เกินจะต้าน ซีรีส์ “ค่อย ๆ รัก step by step” ตอกย้ำความปัง! ความอิน! ฟาดเทรนอันดับ 1 ครองแชมป์ยืน 1 ทุกอีพี 1 เดือนเต็ม

ต้านไม่ไหวจริงๆ สำหรับซีรีส์ “ค่อย ๆ รัก Step By Step แรงทะลุทุกอีพี หลังพาแฟน ๆ ตั้งตารอลุ้นไปกับความสัมพันธ์ของคุณเจ๋งและพัทจนคอมเม้นท์ถล่มทลายคว้าเทรนอันดับ 1 ควบสามสัปดาห์ติด ล่าสุด #StepByStepEP4 ยังแรงตามคาดคว้าเทรนอันดับที่ 1 อีกครั้ง ครองแชมป์ 4 สัปดาห์รวด พร้อมติด Worldwide trend อีกครั้งทำเอาทั้งนักแสดงหายเหนื่อยกันไปตามกันสำหรับ “ค่อย ๆ รัก step by step คือ Content คุณภาพโดยDee Hup House ร่วมกับ JustUp ดูสดทุกวันอังคารช่อง ONE 31 เวลา 23:00 น.รับชมย้อนหลังทุกคืนวันพุธ เวลา 00:30 น. ทาง WeTV