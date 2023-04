“ชาอึนอู” บินด่วนกลับเกาหลี ร่วมงานศพ “มุนบิน” ด้านน้องสาวไอดอลและศิลปินอื่นๆยกเลิกตารางานทั้งหมด

แฟนคลับของศิลปินวงต่างๆพร้อมใจกันร่วมไว้อาลัยให้กับการจากไปของ มุนบิน สมาชิกวงบอนแบนด์ดัง ASTRO รวมถึงสมาชิกวง ASTRO เองก็เช่นกัน ซึ่งต้นสังกัด Fantagio ได้เปิดเผยว่า ชาอึนอู ตัดสินใจบินกลับจากอเมริกาอย่างด่วนที่สุด แม้แต่ เอ็มเจ ที่เข้ากรมรับใช้ชาติไปแล้วก็ขอลากะทันหันรีบไปเคารพศพเพื่อนเช่นกัน รวมถึง ซานฮา ที่ออกผลงานดูโอร่วมกัน และ จินจิน ก็รีบไปร่วมเคารพศพ ส่วน ร็อกกี้ อดีตสมาชิกวงก็ไปร่วมพิธีศพด้วย“หลังจากที่ ชาอึนอู ทราบข่าวเศร้านี้ เขาก็รีบกลับจากอเมริกามาเกาหลีใต้ทันที เอ็มเจ หลังทราบข่าวเขาก็รีบขอลากะทันหันไปร่วมพิธีศพเช่นกันทางด้านครอบครัวของ มุนบิน ที่กำลังเศร้าสะเทือนใจอย่างที่สุด ต้องการให้พิธีศพเป็นไปอย่างเรียบง่ายและเป็นส่วนตัว ซึ่งจัดขึ้นเป็นการภายในเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ทางเราต้องการให้พิธีศพและการไว้อาลัยปราศจากสื่อ ทางครอบครัวไม่ต้องการให้แขกอื่นๆหรือสื่อมาร่วมงาน เราขอให้ทุกคนร่วมส่ง มุนบิน ให้ไปสู่สัมปรายภพ และอธิษฐานจิตถึงผู้ล่วงลับด้วย”นอกจากแฟนคลับจะเป็นห่วงความรู้สึกของ สมาชิกวง ASTRO แล้ว ยังกังวลกับ มุนซูอา สมาชิกวง Billie ซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆของเขาด้วย โดยล่าสุดทางค่ายเพลงได้ออกมาประกาศเลื่อนตารางงานของวง Billie เป็นที่เรียบร้อยแล้ว“สวัสดี เราคือ Mystic Storyเราต้องการแจ้งให้ทราบว่าตารางวานในสัปดาห์นี้จะถูกยกเลิก หรือ เลื่อนออกไปก่อนในส่วนของงานแจกลานเซ็น เราจะแจ้งให้ทุกท่านทราบเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆอีกครั้งเมื่อมีการจัดตารางงานใหม่เรียบร้อยแล้วส่วนการออกรายการต่างๆ เราจะประกาศแยกต่างหากในเร็วๆนี้ขอให้ทุกคนได้โปรดเข้าใจเราด้วย”ทางด้านวงการเค-ป็อปเกาหลี ก็ได้ปรับเปลี่ยนการออกอากาศเพื่อไว้อาลัยต่อการจากไปของ มุนบิน ASTRO ตามรายงานระบุว่า รายการเพลง M! Countdown ของช่อง Mnet และ Music Bank ของ KBS2 จะออกอากาศตามกำหนดการเดิม แต่จะอยู่ในโหมดที่สงบขึ้น และทั้ง 2 รายการจะแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ มุนบิน รวมถึงศิลปินที่ร่วมรายการ ถ้าเป็นไปได้จะถูกขอร้องให้ร่วมแต่งกายด้วยชุดสีดำขึ้นแสดง ส่วนของอีเวนท์ "On the way to 'Music Bank'" ที่เชิญทั้งสื่อและแฟนๆมารอต้อนรับการเดินทางมา Music Bank ของศิลปินต่างๆ ก็จะถูกยกเลิกด้วยรวมถึงทีเซอร์ต่างๆของ ศิลปินเค-ป็อป ที่จะคัมแบ็กไม่ว่าจะเป็น iKON, Xdinary Heroes, Xikers และเดบิวต์ใหม่อย่างบอยแบนด์ The Wind ก็จะถูกเลื่อนการฉายทีเซอร์ออกไปก่อนส่วนทางด้านศิลปินที่ไม่ได้อยู่ในช่วงโปรโมท แต่เตรียมจะปล่อยคอนเทนท์ต่างๆใน YouTube ก็ได้ประกาศเลื่อนทั้ง ITZY และ YOUNITEเกิร์ลกรุ๊ป LE SSERAFIM ที่มีกำหนดการพบสื่อในวันที่ 20 เม.ย. เพื่ออัดรายการ Knowing Brothers ทางสถานที่ jTBC ก็ได้ขอเลื่อนตารางงานออกไปทางด้าน IU เลื่อนการให้สัมภาษณ์สื่อสำหรับผลงาน Dream ภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเธอ และงานของศิลปินอีกมากมายที่ต้องถูกเลื่อนออกไป เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับการจากไปของ มุนบิน ด้วย