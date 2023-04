เซ็กซี่เกิน “อะโรฮ่าไทย” จะต้านไหว! “มุนบิน-ซานฮา (ASTRO)” ใน 2023 MOONBIN&SANHA(ASTRO) FAN CON : [DIFFUSION] in BANGKOK

ร้อนแรงยิ่งกว่าอากาศประเทศไทย ก็ต้องยกให้กับเสน่ห์อันเกินต้านทาน ของ 2 หนุ่มยูนิตสุดเท่จากวงที่ควงคู่มาทำให้หัวใจของอะโรฮ่าไทย (AROHA : ชื่อแฟนคลับของวง ASTRO) เต้นแรงอย่างบ้าคลั่ง พร้อมปลดปล่อยตัวตนและอิสระ ไปกับเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดคูลจากพวกเขา ในงานจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ณ MCC HALL เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน โดยความร่วมมือของ 2 ผู้จัดไฟแรง(บีเฮียนาว เคป็อป) และบรรยากาศภายในแฟนคอนเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและครึกครื้นของเหล่าอะโรฮ่าไทยที่พกเอเนอร์จี้มาเต็มเปี่ยม เตรียมพร้อมรับความสนุกจากทั้ง 2 หนุ่ม มุนบินและซานฮา เมื่อแสงไฟใน MCC HALL ดับลง เสียงกรี๊ดต้อนรับสองหนุ่มก็ดังขึ้นกระหึ่มฮอล มุนบินและซานฮาปรากฏตัวขึ้นมาบนเวทีด้วยชุดสีขาวที่เต็มไปด้วยความเท่และคาริสมา ในเพลง WHO และ Bad Idea เวอร์ชั่นรีมิกซ์ใหม่เพื่อแฟนคอนครั้งนี้โดยเฉพาะ หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ทักทายแฟนๆ อย่างเป็นทางการเป็นภาษาไทยว่า “สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับนะครับ” ก่อนจะพูดถึงความรู้สึกคิดถึงแฟนๆ ที่ในที่สุดก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้ง ก่อนจะส่งต่อเวทีไปที่เพลง DIA จากมินิอัลบั้ม REFUGEหลังจากนั้นก็สนุกกันต่อกับอีกหนึ่งไฮไลท์ที่อะโรฮ่ารอคอย กับเวทีโซโล่ของทั้งสองคน เริ่มด้วยหนุ่ม “ซานฮา” ที่ปรากฏตัวด้วยลุคสบายๆ แต่ขนเอาความสามารถทั้งการเล่นกีตาร์ และการมิกซ์ดนตรีมาให้แฟนๆ ได้ชมกันสดๆ ในเพลง Distance และ Wish ตามมาด้วยโซโล่แดนซ์สุดเซ็กซี่ของหนุ่ม “มุนบิน” ในเพลง Perfumer และ Desire ที่แซ่บซี๊ด พลังทำลายล้างสูงจนแฟนๆ แทบทรงตัวไม่ไหวความสนุกกำลังเข้าที่ ก็มาถึงช่วงของแฟนมีต ที่มุนบินและซานฮา เตรียมมาฝากแฟนๆ ทั้งช่วง AROHA Talk Talk ตอบคำถามจากแฟนๆ ช่วง Draw For AROHA เล่นเกมวาดภาพที่รางวัลของผู้ชนะคือการโชว์แดนซ์ชาเลนจ์ และช่วง Dance For AROHA ที่ทั้งสองคนโชว์เต้นเพลงพิเศษ ที่เตรียมมาเพื่อแฟนๆ โดยเฉพาะได้หัวเราะและอมยิ้มไปกับตัวตนความน่ารักของ 2 พี่น้อง มุนบินและซานฮาไปแล้ว ก็มาถึงโชว์ที่พวกเขาเตรียมมาให้อะโรฮ่าไทยตกหลุมรักอย่างบ้าคลั่ง ในเพลง Madness ก่อนที่จะดับความร้อนแรงในตาของแฟนๆ ด้วยการปรากฏตัวขึ้นมาบนเวทีอีกครั้ง ด้วยลุคคิ้วท์ๆ ในเพลง CHUP CHUP ที่ออกเสียงคล้ายคำว่า “จุ๊ฟ จุ๊ฟ” แฟนๆ เลยขอมีส่วนร่วมในเพลง ด้วยการโชว์กระดาษรูปริมฝีปากสีแดงโบกไปกับจังหวะของเพลง และส่งท้ายช่วงนี้ด้วยเพลง Alone ที่ชาวอะโรฮ่าไทยไม่มีอะโลนเพราะวันนี้ประเทศไทยมีมุนบินและซานฮาแล้วพาอะโรฮ่าโลดแล่นปลดปล่อยความสุขความสนุกตามความตั้งใจของทั้งสองหนุ่มไปแล้ว สุดท้ายก็มาถึงเวลาที่ต้องโบกมือลาสำหรับแฟนคอนครั้งนี้ มุนบินและซานฮา ลาอะโรฮ่าไทยไปด้วยเพลง Dream Catcher, All I wanna do และ Your day ด้วยบรรยากาศที่ทำให้อะโรฮ่าไทยประทับใจสมกับเป็นวันของพวกเขาและศิลปินที่รัก ซึ่งทั้งสองหนุ่ม ยังขอบคุณแฟนๆ ที่แม้ว่าจะรอคอยมานานมากๆ แต่ก็ยังมาหาพวกเขาในวันนี้ พวกเขามีความสุขมากๆ ที่ได้มามอบความสุขให้แฟนๆ อีกครั้ง พร้อมสัญญาว่าจะกลับมาหาอีกแน่นอน ขอให้อะโรฮ่าไทยรักษาสุขภาพจนกว่าจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งได้ยินแบบนี้ทำเอาชาวอะโรฮ่าใจฟู ขอส่งพลังงานดีๆ กลับไปให้ทั้งสองหนุ่มบ้าง กับ VDO Project ที่มีเนื้อหาพาใจบาง ที่แฟนๆ อยากจะสื่อสารไปถึงทั้งสองคนรวมถึงสมาชิก ASTRO ขอบคุณในความพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะแสดงภาพลักษณ์ที่ดีที่สุดเพื่ออะโรฮ่า การได้มารู้จักกับ ASTRO คือปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ ไม่ว่าพวกเขาจะเลือกเส้นทางไหนแฟนๆ ก็พร้อมอยู่ตรงนี้เพื่อซัพพอร์ตพวกเขาด้วยความภาคภูมิใจเสมอ ไม่ว่าจะเป็น มุนบิน ซานฮา หรืออะโรฮ่า วันนี้พวกเขาต่างมาเติมใจ เติมพลังงานความสุขให้แก่กันและกัน ปิดท้ายวันอันสวยงามด้วยความประทับใจไม่รู้ลืม