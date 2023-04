"มะลิ" สาวเทคมีเอาท์เผยอุทธาหรณ์ ฉีดฟิลเลอร์หมอกระเป๋าทำหน้าพัง ตาเกือบบอด หวิดเสียชีวิต!

ทำเอาหลายคนเข้ามาแสดงความเห็นกันอย่างมากมายภายหลังจากที่แฟนเพจ "Mali Kanjanaphuping" ซึ่งเป็นของ "มะลิ ธนาภรณ์ กาญจนภูพิงค์" หนึ่งในหญิงสาวที่เคยไปออกรายการ Take Me Out Thailand ซีซั่น 5โดยเจ้าตัวได้เล่าถึงเรื่องที่ตนเองได้ไปฉีดฟิลเลอร์กับหมอกระเป๋ามากระทั่ง มีผลข้างเคียงตามมามากมายถึงขนาดที่เกือบจะเสียชีวิตเลยทีเดียว ซึ่งข้อความที่เจ้าตัวโพสต์นั้นส่วนหนึ่งระบุว่า...เมื่อคืนวันที่ 17 มี.ค. มะลิได้ฉีดฟิลเลอร์บริเวณร่องแก้มทั้งสองข้าง หลังฉีดเสร็จไม่ถึงชั่วโมง เริ่มมีรอยช้ำขึ้นที่หน้าแก้มฝั่งขวา และแสบโพรงจมูกขวามากๆ น้ำมูกไหลไม่หยุดเช้าวันที่ 18 มี.ค. มะลิบินไปโปรโมทภาพยนตร์ บังเอิญรัก ข่อยฮักเจ้า ที่จ.อุดรธานี ซึ่งมะลิไม่สามารถเข้าร่วมงานวันนั้นได้ เพราะต้องรีบไปโรงพยาบาลให้คุณหมอดูอาการ เนื่องจากระดับความแสบโพรงจมูกมากขึ้น น้ำมูก-น้ำตาด้านขวาไหลไม่หยุดคุณหมอเจาะเลือดให้ยาฆ่าเชื้อ-ยาแก้แพ้ และให้ยามาทานตามอาการ แต่ไม่สามารถระบุสาเหตุได้เช้าวันที่ 19 มี.ค. มะลิข้ามมาโปรโมทหนังที่ฝั่งลาว วันนี้อาการแย่ลงกว่าเดิม หน้าเริ่มบวมขึ้น ปากบวม มีแผลในปากหลายจุด และเหมือนมีสิวขึ้นเล็กน้อยเช้าวันที่ 20 มี.ค. ตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกทั้งเสียใจ ทั้งกลัว และสับสนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง เพราะอาการทั้งหมดของเมื่อวานมันคูณสิบในวันนี้ เพียงแค่ข้ามคืนตุ่มที่เหมือนสิวขึ้นเยอะกว่าเดิมมาก มะลิรีบบินกลับกรุงเทพ พอลงเครื่องก็รีบไปหาคุณหมอเฉพาะทางด้านผิวหนังที่รู้จักทันที(ไม่ใช่คนที่ฉีดให้นะคะและไม่ใช่คลินิกที่ไปฉีด) ที่ ATier Wellness & Surgeryพี่หมอลิงค์เห็นปุ๊บบอกเลยว่าอาการนี้คือ “ฉีดฟิลเลอร์เข้าเส้นเลือด” ซึ่งอันตรายมากๆ เนื่องจากฟิลเลอร์เข้าไปอุดตันเส้นเลือด ทำให้เลือดไม่ Flow เลือดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงในจุดต่างๆได้ เสี่ยงมากที่ฟิลเลอร์จะไหลเข้าตา เนื้อเยื่อตายบริเวณที่เลือดไม่ไปเลี้ยง ส่วนตุ่มที่มะลิคิดว่าเป็นสิว ความจริงแล้วมันคือหนอง จากการอักเสบรุนแรง!! ต้องรีบฉีดสลายด่วน พี่หมอลิงค์จึงให้คำปรึกษาอย่างละเอียดและให้การรักษาเบื้องต้น ทั้งฉีดสลายฟิลเลอร์ ฉายแสงลดการอักเสบและสมานแผลบนผิว ให้ยาฆ่าเชื้อทางหลอดเลือด etc. หลังจากนั้นจึงส่งเคสไปให้ทาง รพ.รามาธิบดีต่อ