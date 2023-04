“เบิร์ด เทคนิค” โพสต์เศร้าถึง “แตงโม” คิดตลอดว่าไม่ได้หายไปไหน

เรียกว่าแม้จากไปจากเหตุการณ์ประสบอุบัติเหตุพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยากลางดึกครบ 1 ปีแล้ว แต่ทุกคนก็ยังคงระลึกถึงนักแสดงสาวอยู่เสมอ โดยเฉพาะแฟนหนุ่มล่าสุด “เบิร์ด เทคนิค” ก็ได้โพสต์คลิปที่ “แตงโม” ไปออกรายการหนึ่ง และพูดถึงความน่ารักของตนเองที่ทำการ์ดให้ในวันวาเลนไทน์ ซึ่ง แตงโม บอกว่า “กลัวจะเสียผู้ชายคนนี้ไปมาก ๆ ไม่เคยกลัวเสียใครเท่านี้เลย และถ้าจะมีลูก ก็ขอมีลูกกับคนนี้ คนนี้คือของขวัญที่โมได้มา”ซึ่ง “เบิร์ด” ยังเผยความรู้สึกด้วยแคปชั่นใต้คลิปดังกล่าวไว้ด้วยว่า “จะอยู่ด้วยกันไปนาน ๆ นะ รักนะ ตลอดไป โมบอกว่ากลัวเบิร์ดหายไป แต่จริง ๆ แล้วเบิร์ดกลัวโมหายไปมากกว่าอีก แล้วตอนนี้โมก็หายไป ถึงโมจะหายไปแต่เบิร์ดก็จะคิดตลอดว่า โมไม่ได้หายไปไหน อยู่ข้าง ๆ กัน I miss you so much babe.”