“บิวกิ้น” แฮปปี้ EP แรก ฟีดแบ็กปัง!! พร้อมเปิด Pre-Order BOXSET 5 เพลงรักของเด็กฝึกรัก "Love's Apprentice"

หลังจากที่ศิลปิน บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล (Billkin) ปล่อยซิงเกิลใน EP แรก ออกมาอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นเพลย์ลิสต์ที่ทุกคนชื่นชอบ แถมแต่ละเพลงยังติดท็อปชาร์ต และได้รับรางวัลกันแบบรัว ๆ เรียกว่าฟีดแบ็กปังไม่หยุด!! ทำเอา บิวกิ้น แฮปปี้และภูมิใจสุด ๆ โดย "Love's Apprentice" คือ EP ที่เล่าเรื่องราวเส้นทางความรักครั้งแรกของเด็กฝึกรัก ซึ่งใช้ทั้งหมดของหัวใจและความรู้สึกนำทาง ทั้ง 5 ซิงเกิลนี้ ได้แก่ เพลง ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ (I Like Us), การเดินทางที่สวยงาม (A Beautiful Ride), Mr.Everything, กลับมาคบกันเถอะ (Please Please), ยิ้มทั้งน้ำตา (Always) ซึ่งทุกเพลงเป็นการบอกเล่า ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงปลายทาง ที่แม้จะเป็นทางแยกและลงเอยด้วยการเลิกรา แต่เรื่องราวระหว่างทางนั้นที่มีทั้งความสุขและน้ำตา เป็นความทรงจำที่สวยงามที่สุดเมื่อคิดถึง และจะยังคงอยู่ตลอดไป"LOVE’S APPRENTICE" BOXSET SPECIAL EDITION & STANDARD EDITION เริ่มเปิด Pre-Order ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Social Media : Billkin Entertainment#Billkin_LovesApprentice#BillkinThe1stEP#BillkinEntertainment#Bbillkin