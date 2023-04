“ทอม อิศรา” ส่งซิงเกิล ‘3 ชม. 24นาที 45วิ’ ตัวแทนสายตี้! ที่แฟนชอบตามกลับบ้าน

ทอม อิศรา ศิลปินที่มีการร้องเพลงที่แข็งแรงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยเทคนิคที่แพรวพราวแบบไม่ซ้ำใคร จนสื่อและผู้ฟังยกให้เป็นเจ้าพ่อ R&B ดีโว่อันดับต้นๆ ของเมืองไทยการันตีด้วยตำแหน่งแชมป์ในรายการ The Mash Singer หน้ากากนักร้อง ซีซัน 1 ปี 2560 ที่ทุกคนจดจำเขาในหน้ากากทุเรียน กลับมาปีนี้ 2566 ทอมส่งซิงเกิล “3 ชม. 24นาที 45วิ (Tom Tom, Where'd you go last night?)” เรียกว่าแม้แต่ชื่อเพลงยังที่ไม่ธรรมดาเลย นำเอาเลขเวลามาตั้งเป็นชื่อเพลง พูดถึงคนสายปาร์ตี้ชอบเอาเวลาไปใช้อ้างกับแฟนตัวเองที่โดนตามให้กลับบ้าน ซึ่งเพลงนี้เป็นครั้งแรกที่ทอมได้ featuring (ฟีทเจอริ่ง) กับแร็ปเปอร์โดยได้ Maiyarap ศิลปินที่มีสไตล์การเขียนแร็ปที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครเช่นเดียวกัน ทำให้เพลงนี้มีสีสันและสนุกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังได้ BEN วง LUSS โปรดิวเซอร์มากความสามารถในยุคนี้เข้ามาช่วยดูแลโปรดิวซ์ทำให้เพลงนี้สมบูรณ์แบบอีกด้วย