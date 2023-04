โฉมใหม่ “HITZ Thailand” จับมือ เทโรฯ-ไลฟ์เนชั่น ผุดโปรเจกต์ระดับโลก ปรับคอนเทนต์สู้ศึกตลาดออนไลน์

ร้อนแรงกว่าเก่าแน่นอน สำหรับคลื่นฮอตสถานีวิทยุเพลงฮิตอันดับ 1 ของคนทั้งประเทศ ปรับโฉมใหม่รับหน้าร้อนเอาใจผู้ฟังเข้าสู่ระบบออนไลน์เต็มตัว ภายใต้ชื่อเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ฟังรุ่นใหม่ พร้อมเสิร์ฟคอนเทนต์สุดจี๊ดและโปรโมชั่นสุดปัง ให้ผู้ฟังร่วมสนุกได้ทุกที่ทุกเวลา เริ่มฮิตพร้อมกัน วันที่ 1 เมษายนนี้ เป็นต้นไปโดยผู้จัดการทั่วไป บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด เผยถึงการปรับโฉมใหม่ครั้งนี้ว่า “เทโร เรดิโอ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีความวาไรตี้ให้กับผู้ฟังผ่านคลื่นวิทยุมาโดยตลอด ซึ่งแต่ละคลื่นเราได้จัดสรรและส่งต่อแนวเพลงอันเป็นที่ชื่นชอบและนำเสนอคอนเทนต์ศิลปินที่ได้รับความนิยมอย่างชัดเจน ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้ฟังมากที่สุด อีกทั้งยังได้ร่วมงานกับ ไลฟ์ เนชั่น เทโร และ เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ ที่นำสุดยอดศิลปินและความบันเทิงระดับโลกเข้ามาแสดงในไทยอย่างต่อเนื่อง ในการทำคอนเทนต์ที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ในฐานะพาร์ทเนอร์ จึงทำให้เทโร เรดิโอ มีความแข็งแกร่ง และโดดเด่นด้านคอนเทนต์อีกทั้งยังนำเสนอโปรโมชั่นดีๆ ให้ผู้ฟังคุ้มค่าที่สุดทั้งนี้ได้รีแบรนด์ดิ้งภาพลักษณ์ด้วยการปรับโลโก้ใหม่ให้เป็นที่จดจำ กับคอนเซ็ปต์การออกแบบที่เน้นความเป็นกันเอง เข้าถึงได้ง่าย ตรงกับไลฟ์สไตล์การฟังเพลงของกลุ่มเป้าหมาย และเสพคอนเทนต์อย่างชัดเจน Right People in the Right Place ควบคู่กับโลกดิจิทัลยุคใหม่ แต่อัดแน่นคุณภาพเต็มคลื่นเช่นเดิม และจากปริมาณผู้ฟังวิทยุผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชั่น ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าของปริมาณผู้ฟังทางระบบเอ็ฟเอ็ม เราจึงได้ปรับโฉมใหม่สู่คลื่นฮิตออนไลน์ “HITZ Thailand...All the hits 24/7 ฮิตทุกเรื่อง ฮิตทุกเพลง ฮิตซ์ไทยแลนด์” ทำให้ฟังง่าย สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมทั่วประเทศ และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้ฟังรุ่นใหม่อีกด้วย”เตรียมพบกับ HITZ THAILAND พร้อม 2 ดีเจ สุดฮอตอย่างและที่เตรียมขนเพลงสุดฮิตมาเปิดให้ผู้ฟังเต็มอิ่มจุใจ ตลอด 24 ชม. พร้อมกิจกรรมพิเศษปังๆ ทั้งใหญ่ และใหญ่มากมาร่วมสนุก และโปรโมชั่นดีๆ ที่มีมากำนัลคุณผู้ฟังทุกเดือน ทั้ง เที่ยว กิน ช้อป โดยผู้ฟังสามารถติดตามฟังได้ทุกช่องทางการออกอากาศ ทั้ง ทางเว็บไซต์ WWW.HITZTHAILAND.COM และ แอปพลิเคชั่น Tero Radio