สุดประทับใจ !!! คอนเสิร์ต 4 โพดำ ปะทะ 3 ดอกจิก #อสรพิษมิตรร้าย กับรวมตัวของ 7 สุดยอดศิลปินเสียงอันทรงพลังระดับแถวหน้าของไทย

จบลงไปอย่างสวยงามกว่า 3 ชั่วโมง ที่ทาง CHANGE SHOWBIZ นำทีมโดย พี่ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer (CEO) CHANGE2561 สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่ยิ่งใหญ่ด้วยการนำเอา 7 สุดยอดศิลปินมารวมไว้บนเวทีเดียวกัน โดยได้ดึง “4 โพดำ” กัน–แก้ม–โดม–ตั้ม COMEBACK STAGE อีกครั้งในรอบหลายปี พร้อมจัดทัพสู้เดบิวต์เดอะแก๊งใหม่รวมตัวตึงเป็น “3 ดอกจิก” อ๊อฟ - เบน และ ซานิ มาประชันความปากแจ๋ว ปากดี เสียงร้องทรงพลัง ในคอนเสิร์ต 4 โพดำ ปะทะ 3 ดอกจิก #อสรพิษมิตรร้าย ซึ่งจัดขึ้นไปเมื่อวัน เสาร์ ที่ 1 และ วัน อาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2566 ที่ผ่านมาที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ เรียกได้ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จัดเต็มคาราเบลไม่ให้เสียเครดิตตัวมัม ตัวแด๊ด เพราะนอกจากฟาดกันด้วยเสียงร้อง แข่งขายขำ สาดกันด้วยความเผ็ดของฝีปากที่ลับกันมาอย่างคมกริบ กระทุ้งต่อมฮาน้ำตาเล็ดไปกับช่วงทอล์กสนุกกับโชว์สุดว้าวแล้ว ยังจัดเต็มโปรดักชันปังๆ การันตีด้วยชื่อ “CHANGE Showbiz” จัดหนักทั้งแสง สี เสียงอลังการ ฟูลฟิลครบรสตั้งแต่ต้นจนจบโชว์ แถมให้ทุกที่นั่งได้ร่วมทำบุญด้วยกันกับการมอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากคอนเสิร์ตให้กับ “มูลนิธิสายธารสุขใจ” เพื่อช่วยเหลือคนชรายากไร้ รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วยเริ่มแบทเทิ้ลยกที่หนึ่ง....กับการเปิดตัวแก๊งเดบิวต์ “3 ดอกจิก” อ๊อฟ-ปองศักดิ์, เบน-ชลาทิศ และ ซานิ-นิภาภรณ์ ประกาศจุดยืนความร้อนระอุดั่งไฟขุมนรกในเพลง Unholy ทำเอาทั้งฮอลล์ร้อนผ่าว ฟากแก๊ง “4 โพดำ” กัน-นภัทร, แก้ม-วิชญาณี, โดม-จารุวัฒน์ และ ตั้ม วราวุธ ขอโชว์เหนือด้วยความแมสในเพลง Stand by หล่อ และต่อด้วยการเซย์ฮายทักทายรุ่นน้องเพราะต่างฝ่ายต่างประกาศตัวเช็คอินยึดพื้นที่คอนเทนท์อย่างโนสนโนแคร์ซึ่งกันและกัน ก่อนที่จะโชว์พลังปอดผ่านเพลง This is me ประกาศตนในแบบ 7 คน 7 สไตล์ แต่ลงตัวแซ่บตรงปกเต็ม 10 ไม่หักตั้งแต่เริ่มต้น!!แล้วสลับสวิตช์ปรับโหมดอารมณ์ให้หายใจกันทั่วท้องด้วยพาร์ตเพลงโชว์เดี่ยวของทั้ง 7 ศิลปิน เริ่มจากเพลง “ทุกนาทีที่สวยงาม” ที่ “โดม จารุวัฒน์” ตั้งใจมอบเพลงนี้ให้แฟนๆทุกคนที่อยู่เคียงข้างเป็นกำลังให้กับตัวเองมาตลอด 11 ปี ส่วน “เบน ชลาทิศ” ได้ปล่อยพลังเสียงอันนุ่มนวลผ่านเพลง “กีดกัน” กรี๊ดใจเป็นที่สุด ด้าน “กัน นภัทร” ที่มากับเพลง “ลืมไปแล้วว่าลืมยังไง” แฟนๆต่างก็ร้องตามกันกระหึ่มฮอลล์ ฟาก “ซานิ” สวยจี๊ดมาในลุคเปรี้ยวกระชากใจดึงอารมณ์ให้คึกคักในเพลง “Zoom” ด้าน “อ๊อฟ ปองศักดิ์” ทำเอาแฟนๆตะลึงไม่น้อยในชุดหนังรัดรูปที่จัดเต็มด้วยลีลาสุดเซ็กซี่ในเพลง “Hush Hush” และที่ทำทุกคนในฮอลล์ถึงกับร้องว้าว !! เมื่อ ตั้ม เปิดตัวมาใน “Hard Carry” ของวง GOT7 ที่งานนี้เจ้าตัวเผยว่าตั้งใจมากๆทั้งซ้อมร้องซ้อมเต้นเพลงนี้เพื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้ ปิดท้ายช่วงนี้ด้วยสาวทรงพลังเสียง แก้ม มาในโชว์ลุคใหม่สุดเซ็กซี่ “Don’t start now” สวยฟาดสะกดทุกที่นั่งละลายพฤติกรรมในพาร์ตโชว์เดี่ยวกันไปแล้ว ก็ถึงเวลารวมพลังสร้างความประทับใจด้วยการพาแฟนๆนั่งไทม์แมชชีน ย้อนไปฟินกับเพลงสุดฮิตของทั้งแกรมมี่และอาร์เอส ไม่ว่าจะเป็น ต่อหน้าฉัน(เธอทำอย่างนั้นได้อย่างไร), แค่คนโทรผิด,หวง , ฉันรู้ , บอดี้การ์ด และฮัลโหล งานนี้ทั้งรุ่นพี่ตัวแม่กับรุ่นน้องตัวตึงเขาทำการบ้านมาดีตั้งแต่เสื้อผ้า หน้าผม คาแรกเตอร์ ท่าเต้น เป๊ะ !!! จนต้นฉบับยังต้องสับสนไปต่อ..ไม่รอให้ช็อตฟิลกับพาร์ตบอยแบนด์และเกิร์ลกรุ๊ปซึ่งคราวนี้เป็นการแท็กทีมไม่มีเทียบรุ่น ด้วย song list ที่ใครอยู่เฉยถือว่าผิด!! ทั้ง ทรงอย่างแบด, Fire Boy ในเวอร์ชั่นล้างหูจากบอยแบนด์น้องใหม่ในวงการ กัน - ตั้ม - โดม -เบน ด้านฝั่งของเกิร์ลกรุ๊ป อ๊อฟ-ซานิ -แก้ม ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง ปลุกความว้าวด้วย พร้อมไหมคะกะเทย และ Hype Boyและ ปล่อยมุขเด็ด งัดไม้ตาย วัดกันด้วยเสียงฮากันด้วยช่วงทอล์ค ซึ่งทำเอาทั้งฮอลล์ขำกันปอดโยก ซี้ดกันด้วยการเชือดเฉือดฝีปากที่ลับมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ พร้อมยังเปิดถึงความประทับใจถึงการที่ได้มาร่วมงานด้วยกันอย่างสุดซึ้ง ก่อนจะเสิร์ฟความฟินกันยาวๆในช่วงท้ายกับเช็คลิสท์เพลงฮิตไม่มีตกหล่น เอาใจตั้งแต่วัยรุ่นยุค80sจนถึงปัจจุบัน โดนตกทุกโหมดจะโสด จะเศร้า เหงา รัก หรือจะดีดดิ้นตามประสาตัวแม่ ก็จึ้งและจึกกันได้ทุกเพลง เริ่มจาก 4 โพดำ ที่เป่าคาถาสะกดคนในฮอลล์ด้วยเพลง “นะหน้าทอง” ส่วน 3 ดอกจิก ก็เอาใจคนเหงาด้วยเพลงฮิตร้องตามกันได้ทั้งฮออล์ “เลือดกรุ๊ปบี” เริ่มวอมสเต็ปกันด้วย “เด็กมีปัญหา” ที่ละลายพฤติกรรมโดยทั้ง 7 ศิลปิน และชวนแฟนๆย้อนไปยุคตัวแม่ในเพลง “อย่าเข้าใจฉันผิด,เสือ และ แม่มด” ก่อนจะแท็กทีมขยี้ความสนุกกันด้วย “ต่อให้ใครไม่รัก,รักคือฝันไป” ส่งท้ายคอนเสิร์ตในแบบอบอุ่นกับ “มีฟ้า มีดาว มีเธอ” เรียกว่าสุดทุกทาง ปังทุกพาร์ตในคอนเสิร์ตเดียว!!