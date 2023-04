ห้ามพลาดกิจกรรม Sunrise Rave Workout วันที่ 8 เม.ย.นี้

ตื่นเช้าต้อนรับแสงอรุณ ไปกับการกลับมาของคลาสโยคะไวน์สุดฮิตในตำนาน ครั้งนี้มาในคอนเซป morning yoga party ที่จะมีทั้ง คลาส HIIT workout และ Morning dance party บน Rooftop ของตึกที่สูงที่สุดในเมืองไทย The skywalk at King Power Mahanakhon นอกจากนั้นภายในกิจกรรม Sunrise Rave Workout จะได้พบกับเหล่า Influencers สาย Active Lifestyle , สายสุขภาพ และ Creative Wellness community ฯลฯโดยกิจกรรม Sunrise Rave Workout กำหนดจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 สำหรับคนตื่นเช้าที่อยากมานั่งชมพระอาทิตย์ขึ้นและวิวสวยๆของกรุงเทพยามเช้าจาก บนตึก King Power Mahanakhon ซึ่งมีให้ได้เข้าร่วม 2 ช่วงเวลาด้วยกัน ช่วงแรก เวลา 05.30 น. – 09.00 น.และ ช่วงที่สอง เวลา 07.00-09.00 น. ซึ่งประตูจะเปิดตั้งแต่เวลา 05.30 น.ภายในงานเรามีเครื่องดื่มและอาหารหลากหลายให้เลือก รวมถึงเครื่องดื่มน้ำผัก น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพและอื่นๆ อีกมากมาย และร่วมลุ้นรางวัล Best Costumes พร้อมรับของรางวัลจาก OYeet ปืนนวดสัญชาติอเมริกา รวมถึงชุดออกกำลังกายและอุปกรณ์ออกกำลังกายจากแบรนด์ BODESSสำหรับประเภทและราคาจำหน่าบัตร𝗧𝗶𝗰𝗸𝗲𝘁 𝗔: ตั้งแต่เวลา 05.30 – 09.00 น.บัตร 𝗥𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿 ราคา 1,899 บาท/ท่าน สำหรับ Brew Yoga + Rave Workout session𝗧𝗶𝗰𝗸𝗲𝘁 𝗕: ตั้งแต่เวลา 07.00 – 09.00 น. บัตร Rave Workout (HIIT) + Dance session ราคา 999 บาท / ท่านสำหรับ Brew Yoga Thailand คือ อีเว้นท์ออกกำลังกายที่ผสมผสานความสนุกสนานของการออกกำลังกาย และกิจกรรมต่างๆในงานกับเครื่องดื่มที่คุณชื่นชอบติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและซื้อบัตรได้ที่ https://www.ticketmelon.com/brewyoga/sunrise-rave-workoutTickets available : https://www.ticketmelon.com/brewyoga/sunrise-rave-workoutFacebook event :https://fb.me/e/Sr5zgKpN?mibextid=RQdjqZInstagram : https://www.instagram.com/brewyoga_thailand/Facebook event :https://fb.me/e/Sr5zgKpN?mibextid=RQdjqZ