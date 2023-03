ไรมอน แลนด์ ยืนหยัดส่งมอบความงามทางศิลปะสู่สังคมผ่านการก่อสร้างโครงการ หลังประสบความสำเร็จจากซีรี่ส์งานศิลป์ ‘The Art of Living’ ที่ ‘เทตต์ สาทร ทเวลฟ์’

จบไปแล้วอย่างงดงามกับนิทรรศการศิลปะ ‘The Art of Living’ บิ๊กโปรเจคของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี่และอัลตร้าลักชัวรี่ กับความฮือฮาที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้แก่วงการอสังหาริมทรัพย์ ที่เนรมิตพื้นที่สำนักงานขาย คอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี่ ‘เทตต์ สาทร ทเวลฟ์’ (Tait Sathorn 12) สู่อาร์ต มิวเซียม พื้นที่จัดแสดงงานศิลปะใจกลางสาทร นำผลงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟของเหล่าศิลปินชั้นนำในเมืองไทยมาจัดแสดง ซึ่งตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่จัดงาน มีนักสะสมงานศิลปะ คณะนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าชมเป็นจำนวนมากสำหรับที่มาของการจัดนิทรรศการศิลปะ ‘The Art of Living’ นายกรณ์ ณรงค์เดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ไรมอน แลนด์ ต้องการสร้าง Brand Experience ที่แตกต่างและสร้างความจดจำ เราจึงคิดวิธีใหม่ๆ ที่จะทำให้ลูกค้าได้สัมผัสกับโครงการของเราในมุมที่ต่างจากเดิม ผ่านสิ่งที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราชื่นชอบ ดังนั้นเราจึงได้ผสมผสานการนำเสนอโครงการเข้ากับความงามทางศิลปะไว้ด้วยกัน โดยได้รับเกียรติจากศิลปินชื่อดังระดับแนวหน้าของประเทศไทยมารังสรรค์ผลงานศิลปะชิ้นใหม่มากมาย ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมผลงานของศิลปินไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ที่หลงใหลในงานศิลปะ ด้วยหลักแนวคิดนี้จึงเป็นที่มาของ The Art of Living ที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่สำนักงานขายโครงการ เทตต์ สาทร ทเวลฟ์ ให้เป็น Free Art Space ให้คนทั่วไปและลูกค้าได้เข้ามาชมห้องตัวอย่างและเสพงานศิลป์ได้ในเวลาเดียวกัน โดยในการเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น”เหตุผลที่เลือกสำนักงานขายของคอนโดฯ เทตต์ สาทร ทเวลฟ์ มาเป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะ เนื่องจากโครงการมีเอกลักษณ์ และมีความแตกต่างอย่างชัดเจน โดยออกแบบภายใต้แนวคิด ‘Live the Iconic Life’ โดดเด่นด้วยอาคารที่มีดีไซน์ ทันสมัยด้วยรูปทรง Iconic slope และเดินทางสะดวก ใกล้บีทีเอส เหมาะกับเป็นอาร์ต มิวเซียม ที่จะช่วยถ่ายทอดเสน่ห์ของศิลปะและความงามทางสถาปัตยกรรมสวยงามเป็นอย่างดีนิทรรศการ The Art of Living จัดต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 จนถึงมีนาคม 2566 โดยได้มีการเชิญศิลปินชื่อดังระดับแถวหน้าของประเทศไทยมาจัดแสดง สับเปลี่ยนผลงานทุกเดือน ซึ่งศิลปินทุกท่านที่มาร่วมงานตั้งใจรังสรรค์ผลงานตามสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง และผลงานบางส่วนสร้างสรรค์ขึ้นใหม่เพื่องานนี้โดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565: บี-ชนิดา อรุณรังษี อาร์ตติสท์สาวเจ้าของผลงานภาพวาดแนวแอ็บสแตรกต์ที่สามารถสื่ออารมณ์จากการภาพวาดแอ็บสแตรกต์สีสันสดใส แต่แฝงด้วยความผ่อนคลาย สะกดใจทุกคนเดือนพฤศจิกายน 2565: มุก-เพลินจันทร์ วิญญรัตน์ นักออกแบบสิ่งทอที่เคยร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกอย่าง ‘หลุยส์ วิตตอง’ (Louis Vuitton) ซึ่งมาจัดแสดงผลงาน Zero Waste เปลี่ยนขยะให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า นำเสนอสิ่งทอผืนใหญ่ สร้างความอลังการ ตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากเดือนธันวาคม 2565: คิด-คณชัย เบญจรงคกุล ผู้สร้างศิลปะบนภาพถ่ายผ่านเลนส์กล้อง โดยใช้เทคนิคหลากหลายตั้งแต่การจัดไฟ การสะท้อนของกระจก รวมไปถึงการปรับแต่งรูปดิจิตอล โดยผลงานของคิดเป็นถ่ายภาพใหม่ทั้งหมดและจัดแสดงที่ The Art of Living ที่เดียว ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแบบ-นางแบบกิตติมศักดิ์หลากหลายวงการมาร่วมถ่ายภาพ อาทิ หญิงแม้น-ม.ร.ว.แม้นนฤมาส, หนึ่ง-สุริยน, ตือ สมบัษร, สน-ยุกต์, กัปตัน-ชลธร, เจเจ-กฤษณภูมิ, ต้าเหนิง-กัญญาวีร์, ชาช่า-มัจฉา, ทับทิม-มัลลิกา, ออม-สุชาร์, นิดา-วนิดา, รัศมีแข, ณัฐ-ณิชชา, อนันดา เอเวอร์ริ่ง แฮม, เติร์ด-ลภัส, ปอร์เช่-ศิวกร และ แจ๊คกี้-จักริน ซึ่งรายได้ทั้งหมด 100% จากการขายภาพมอบให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กด้วยเดือนมกราคม 2566: โด่ง-พงษธัช อ่วยกลาง ประติมากรผู้มีชื่อเสียงด้านผลงานประติมากรรมขนาดใหญ่ติดตั้งในสถานที่ชั้นนำต่างๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศ อาทิ โรงแรม คิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ, โรงแรมโฟร์ ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ, โรงแรมฮิลตัน พัทยา, โรงแรมดับเบิลยู มัสกัต ประเทศโอมาน, เชอวาล บล็อง เซเชลส์ (Cheval Blanc Seychelles) โดยนำผลงานประติมากรรมขนาดใหญ่ทำจากแผ่นสเตนเลสหลายชิ้นมาประกอบกัน และภาพวาด Abstract สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Urban Gray’ มาจัดแสดงเดือนกุมภาพันธ์ 2566: ศิลปินเด็กพี่น้องอายุน้อยมากความสามารถ ‘น้องตินติน-กฤติน เทพอำนวยสกุล’ ศิลปินวัย 12 ปี และ ‘น้องติโต้–กฤติณัฏฐ์ เทพอำนวยสกุล’ ศิลปินวัย 7 ปี เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก Studio Little Hands มาโชว์งานศิลปะที่ปลุกจินตนาการสร้างสรรค์ของเด็กๆ ผ่านภาพวาดลายเส้นที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ โดยมีกระดาษและปากกาดำ 1 ด้ามเป็นเพื่อนคู่ใจ ภายใต้แนวคิด ‘มนุษย์ + ธรรมชาติ = อนาคต’ ซึ่งถ่ายทอดจากมุมมองและจินตนาการอันแสนบริสุทธิ์เดือนมีนาคม 2566: ผลงานของ เบนซ์ - ปริญญา ศิริสินสุข หรือ Benzilla เจ้าของคาแรคเตอร์ LOOOK ‘ลุค’ มนุษย์ต่างดาวสามตาที่ฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมือง และเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้ร่วมงานกับ MAURICE LACROIX (มอริส ลาครัวซ์) แบรนด์นาฬิกาหรูสัญชาติสวิส รวมทั้งล่าสุดได้ร่วมงานกับ Club 21 ทำคอลเลกชั่นพิเศษด้วย ซึ่งผลงานของ Benzilla ที่มาจัดแสดงที่ The Art of Living เป็นภาพวาดคาแรคเตอร์ประจำตัว คือ LOOOK แต่มีไฮไลต์ที่ไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน เป็นกระถางปั้นมือเนื้อเซรามิคที่มาพร้อมกับการ์ดเทคโนโลยี Augmented Reality (AR technology) ทำให้กระถางดูมีชีวิต สร้างความเพลิดเพลิน และมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่ผู้เข้าชมงาน“ไรมอน แลนด์ จะเดินหน้าส่งมอบความงามทางศิลปะให้แก่ลูกค้าและประชาชน ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘The Art of Living’ ผ่านโครงการต่อๆ ไป ซึ่งโครงการของเราจะผสานความงามเป็นส่วนหนึ่งของแต่ละโครงการอยู่แล้ว อย่าง โอซีซี (วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์) บนแยกเพลินจิต เราก็ได้ร่วมงานกับคุณโด่ง-พงษธัชอีกครั้ง ในการรังสรรค์ผลงานประติมากรรมชิ้นเอกซึ่งติดตั้งอยู่ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้าง Brand Experience อย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับและ ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า และสังคมตามแบบฉบับลักชัวรี่ รีอิมเมจิ้น (Luxury Reimagined)” นายกรณ์ กล่าว