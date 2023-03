“เจ เจตริน” ฟาดลอยๆ ไม่มีเวลาเกลียดใคร ขอให้ใจคนที่รักตน ล่าสุดอันฟอลโลว์ “ปิ่น” ไปแล้ว

ท่านกลางกระแสโซเชียลมากมายที่ถาโถมหลังมีข่าวลือว่าคู่รักระดับตำนานและได้หย่ากันแล้ว โดยเจยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรถึงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ ขณะที่ในโซเชียลเองก็ดูเหมือนจะไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย มีก็เพียงกิจกรรมทั่วไป ต่างจาก ปิ่น เก็จมณี ภรรยา ที่โพสต์เศร้าและให้กำลังใจตัวเองเรื่อยมา ตั้งแต่มีข่าวแต่ล่าสุด เจ เจตริน ก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความลงไอจีสตอรี่ส่วนตัว มีความดรามาเบาๆHonestly, I don't have time to hate people who hate me. I'm too busy loving people who love me. (พูดตรงๆ , ฉันไม่มีเวลาที่จะเกลียดคนที่เกลียดฉัน , ฉันเอาเวลาไปรักคนที่รักฉันดีกว่า)โดยล่าสุดทั้ง เจ-ปิ่น ก็ได้อัลฟอลโลว์ไอจีกันแล้วด้วย