สงสัย "โจนาธาน เมเจอร์ส"​ใช้ "สเตียรอยด์" สำหรับวัวสร้างกล้ามเนื้อ จนสติแตกทำร้ายผู้หญิง

ข้อสงสัยดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนักแสดงเจ้าของบทตัวร้ายจากหนังของถูกจับกุมด้วยข้อหาใช้ความรุนแรงในครอบครัวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีคนสงสัยว่าเขาอาจจใช้สเตียรอยด์ที่เป็นอันตรายขณะถ่ายทำเชื่อกันว่าสเตียรอยด์คือสิ่งที่ทำให้เขาระเบิดอารมณ์ระหว่างการโต้เถียงกับผู้หญิงที่เขาออกเดทด้วยแหล่งข่าวซึ่งอ้างว่าตนเอยเคยร่วมงานกับนักแสดงหนุ่มวัย 33 ปี ให้ข่าวหรือเป็นสเตียรอยด์อะนาโบลิกสังเคราะห์ที่ได้รับความนิยมซึ่งคาดว่าจะมีศักยภาพมากกว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสามถึงห้าเท่า องค์การอาหารและยาไม่อนุญาตให้ใช้กับมนุษย์และใช้ได้กับวัวเท่านั้นอย่างไรก็ตาม มีการใช้อย่างผิดกฎหมายโดยนักกีฬาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและมวล ถือว่าเป็นสเตียรอยด์ที่มีความเสี่ยงสูงและให้ผลตอบแทนสูงแต่แน่นอนว่าการใช้ยาประเภทนี้ จะมาพร้อมกับผลข้างเคียงที่น่ากลัวมากมาย นอกจากจะทำลายระบบสืบพันธุ์เพศชายแล้ว Tren ยังให้ผู้ใช้มีภาวะไม่มั่นคงทางอารมณ์อย่างรุนแรงTrenbolone มีชื่อเสียงในด้านการเพิ่มและส่งผลเสียอย่างรุนแรงต่อสุขภาพจิตของผู้ใช้ ผู้ใช้ Tren อ้างว่ายาทำให้เกิดที่ร้ายแรงมากและผู้ใช้ Tren บ่อยครั้งอาจมีอาการทางจิตได้ก่อนหน้านี้มีการคาดเดาว่าโจนาธานใช้สเตียรอยด์หลังจากที่เขาน้ำหนักขึ้น 15 ปอนด์ใน 18 เดือนสำหรับบทบาท "Creed III"ชาวเน็ตคนหนึ่งเขียนบน Twitter เมื่อปีที่แล้ว อีกคนพูดแทรกขึ้นมาว่า "โจนาธาน เมเจอร์ ใช้สเตียรอยด์เป็นกระบะสำหรับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ นักแสดงเจ้าของบทได้อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงร่างกายของเขาเป็นผลมาจากการฝึกฝนอย่างเข้มงวดและการควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัด เขาเปิดเผยว่าเขาบริโภคมากถึง 6,100 แคลอรีต่อวัน ซึ่งเทียบเท่ากับอาหาร 6 มื้อนักแสดงจากกล่าวว่าเขาจริงจังกับบทบาท คิลเลียน แมดดอกซ์ ในหนังที่จะเล่าเรื่องราวของนักเพาะกายเป็นอย่างมาก และทุ่มสุดตัวเมื่อได้รับการฝึกฝน เขาปฏิบัติตามกิจวัตรการออกกำลังกายอย่างเข้มข้น ซึ่งรวมสองเซสชันๆ ละสองชั่วโมงในแต่ละวัน และเพิ่มเซสชันที่สามหลังจากถ่ายทำโจนาธานถูกจับกุมในเช้าวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม หลังจากมีข้อพิพาทภายกับแฟนสาวของเขา เขาถูกกล่าวหาว่าตบเธอ เมื่อเธอพยายามดูข้อความในโทรศัพท์ ก่อนจะเอามือโอบรอบคอของเธอ ท้ายที่สุดก็ทำให้เธอได้รับบาดเจ็บถึงขั้น "แผลฉีกขาดที่หลังใบหู รอยแดง และรอยบนใบหน้า"โจนาธานถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายในระดับที่สามถึง 2 กระทง คือ ล่วงเกินและพยายามทำร้ายร่างกาย อย่างไรก็ตาม ตัวแทนของเขายืนยันว่าและเสริมว่าทนายจำเลยของเขายังมั่นใจว่า "ข้อกล่าวหาทั้งหมดจะถูกยกเลิก" ในคดีนี้ ทนายความกล่าวเสริมว่า "หลักฐานทั้งหมดพิสูจน์ได้ว่านายเมเจอร์เป็นผู้บริสุทธิ์และไม่ได้ทำร้ายเธอแต่อย่างใด น่าเสียดายที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะผู้หญิงคนนี้กำลังมีวิกฤตทางอารมณ์ ซึ่งเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อวานนี้"แม้ว่าโจนาธานจะยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเอง แต่กองทัพสหรัฐฯ ก็ดึงแคมเปญโฆษณา "Be All You Can Be" ของเขาออกทันที หลังเขาถูกจับกุมด้วยความรุนแรงหัวหน้าฝ่ายกิจการสาธารณะของสำนักงานการตลาดองค์กรกองทัพบกกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันอาทิตย์