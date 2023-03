9 ศิลปินดัง ยกทัพขึ้นเกาะในเทศกาลดนตรีหน้าร้อน “One Day NONSTOP” มันสุดเหวี่ยง

เตรียมพบกับศิลปินอินดี้ดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งยุคจากฟากฝั่งบ้านเราบนเวทีหลักอย่าง ‘Sunrise Stage’ ที่เรียกได้ว่าพร้อมพาไปสนุกแบบจัดเต็ม กับกลิ่นความ Global ของแต่ละคน พร้อมเดบิวต์สเตจต่างประเทศกันแทบทุกราย ก่อนจะจับตัวหาดูยากชาว HOLASHAKA ทุกคน ห้ามพลาดอย่างแรง กับมิวสิค เฟสติวัล และกีฬาทางน้ำครั้งแรกจาก “Rip Curl Summer Break” ต้อนรับ Summer นี้กับงาน “Singha Life Presents HOLA SHAKA Festival 2023” ที่หลากหลายไปด้วยศิลปินสตาร์ตัวท็อประดับประเทศที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น YOUNGOHM, SRIRAJAH ROCKERS, DEPT, HYBS ตามมาด้วยเหล่าศิลปินอินดี้ดาวรุ่งพุ่งแรงเทสระดับอินเตอร์ ทั้ง H3F, ALEC ORACHI, ROSALYN, KIKI และ LEPYUTIN ที่จะมาแต่งแต้มสีสันความสนุกรับ Summer นี้จนลุกเป็นไฟ ทุกองศาความเดือด ก่อนจะผลักความมันส์สู่ Headliner ของเวทีนี้แบบถึงเครื่องถึงรส จากศิลปินระดับโลกอย่าง ‘STICKY FINGERS’งานเทศกาลดนตรีหน้าร้อน One Day ครบทุกรสชาติอารมณ์ พร้อมนิยาม 3 สุด ‘สุดมันส์’ ‘สุดเหวี่ยง’ และ ‘สุดคุ้ม’!! ใครยังไม่มีบัตรรีบจับจอง บัตร Regular ราคา 2,300 บาท ผ่านทาง https://www.ticketmelon.com/ripcurl/holashaka ได้แล้ววันนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้กระแสตอบรับอันล้นหลามทำให้บัตรรอบ Early Bird Sold Out!! หมดเกลี้ยงภายใน 20 นาที ตั้งแต่วันแรก ปังขนาดนี้!! ไม่กดไม่ได้แล้วนะ ... เพราะถ้าบัตรหมดรอบนี้ต้องไปลุ้นอีกครั้งในวันงาน Phase สุดท้ายกับบัตร At Door มูลค่า 2,800 บาท แล้วเจอกันวันที่ 29 เมษายน 2566 ณ ทะเลสาบ เมืองทองธานี ชาว HOLA SHAKA สามารถติดตามความเคลื่อนไหว และรายละเอียดของงานทั้งหมดได้ที่Facebook : www.facebook.com/holashakaInstagram : www.instagram.com/holashakafestival/และ www.instagram.com/ripcurl_th/