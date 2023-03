"โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์" เยือนไทยถ่ายซีรีส์สายลับเวียดนาม

ล่าสุดทางด้านของเชฟดีกรีมิชชิลิน(David Hartwig) ชาวซูริก ซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าพ่อครัวที่ อิกนีฟ แบงคอก (IGNIV BANGKOK) โรงแรมเดอะเซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ ที่ได้มีการโพสต์อินสตาแกรมร่วมกับนักแสดงคนดังของฮอลลีวูดพร้อมข้อความระบุว่า..."We had the honor to cook for the one and only #robertdowneyjr #ironman thanks for visiting you are a true inspiration" (เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำอาหารให้กับ #robertdowneyjr #ไอรอนแมน ขอบคุณที่มาเยียม คุณคือแรงบันดาลใจที่แท้จริง"ทั้งนี้มีรายงานว่าทางด้านของนักแสดงคนดังเจ้าของบท "ไอรอนแมน" ได้มาที่ประเทศไทยเพื่อถ่ายทำซีรีส์สายลับเรื่อง The Sympathizer ทาง HBO ที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องราวของสายลับคอมมิวนิสต์ชาวเวียดนามในเหตุการณ์การล่มสลายของไซ่ง่อนช่วงสงครามเวียดนามนั่นเอง