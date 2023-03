KTO เตรียมเสิร์ฟความสนุก ชวน “แดฮวี” และ “อุง” AB6IX มามอบความพิเศษให้แฟนไทย ในงาน Into the Korea-Verse : Colorful Spring Tour With K-Pop Star

พร้อมเปิดกิจกรรมใหม่ล่าสุดให้ทุกคนได้มาสัมผัสประสบการณ์เที่ยวเกาหลีสุดพิเศษ กับกิจกรรมพร้อมดึงสองศิลปินหนุ่มและจากวงมาจัด Online Fan Meeting ให้แฟนๆ ชาวไทยได้หายคิดถึงกัน เปิดให้ร่วมสนุกลุ้นเข้าร่วมกิจกรรม 7 – 22 มีนาคมนี้เปิดตัวมาแล้วสำหรับกิจกรรมใหม่ล่าสุดในปีนี้ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี กับกิจกรรมที่จะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์เที่ยวเกาหลีในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (Spring) ใน 3 เมือง ได้แก่และในรูปแบบของ “Metaverse” พร้อมชมสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่เหมาะกับการท่องเที่ยวในช่วงฤดูใบไม้ผลิ เพื่อชมความงามของดอกพ็อตกต ผ่านแอปพลิเคชัน Zepeto ที่ทุกคนสามารถออกแบบตัวอวาตาร์ของตัวเอง และในครั้งนี้ยังมีตัวอวาตาร์ของทั้งสองหนุ่มแดฮวี และอุง จาก AB6IX มาเป็นไกด์นำเที่ยวใน World Zepeto อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ลุ้นรับของรางวัลใหญ่อีกมากมายด้วย ไม่ว่าจะเป็น ส่วนลดแพ็คเกจทัวร์เกาหลีกว่า 10,000 บาท , Traveloka Voucher , iPhone 14 128gb , AirPods Max , Apple Watch , Pivo Pod Lite และอีกมากมาย มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท ซึ่งร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 และสำหรับใครที่อยากไปชมความงามของทั้ง 3 เมืองนี้ด้วยตัวเองยังสามารถจองไฟล์ทบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปได้แล้วอีกด้วย และความพิเศษของกิจกรรมในครั้งนี้ยังไม่หมด ยังมี Zepeto Avatar mini-series เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาหลีและโลก Zepeto ที่สนุกสุดฟินให้ทุกคนได้ติดตามพร้อมร่วมลุ้นรางวัลใหญ่กันด้วยและพิเศษสุดๆ ในครั้งนี้ทาง KTO ยังเตรียมกิจกรรม Online Fan Meeting with K-Pop Star ที่ชวนสองหนุ่ม แดฮวี และอุง จากวง AB6IX มามอบความสุข และความสนุกสนานให้แฟนๆ ชาวไทยได้หายคิดถึงกันอีกด้วย โดยสามารถร่วมสนุกเพื่อลุ้นสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Fan Meeting ได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 22 มีนาคม 2566รอติดตามกติกา และรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ KTO Thailand หรือทาง เว็บไซต์ แล้วมาเที่ยวทริปเกาหลีสุดพิเศษ Colorful Spring Tour กับแดฮวี และอุง จากวง AB6IX ผ่านโลก Metaverse ไปด้วยกัน!! Let's Go To Korea During Songkran!