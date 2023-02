“พีพี” ฟิตหนักซ้อมแฟนมีตครั้งแรก!! ทุ่มไม่อั้น จัดเต็มเวที แสง สี เสียง เตรียมเจอแฟนๆแบบสุดใกล้ชิด

ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับแฟนมีตครั้งแรกของศิลปินสุดฮอตขวัญใจแฟนๆ อย่าง “พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร” ใน LIT & GLITTER PP KRIT THE FIRST FAN MEETING Presented by LAZADA ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 และ อาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 ณ Royal Paragon Hallงานนี้ CEO “พีพี” ทุ่มงบไม่อั้น จัดเต็มทั้งสเตจ โชว์ แสง สี เสียง โดยได้ทีมงานมืออาชีพระดับประเทศมาร่วมเนรมิตรงาน รวมถึงคอสตูมสุดปังที่ทุกคนรอยคอย เพื่อให้แฟนมีตครั้งนี้เป็นมากกว่าแฟนมีต!! และทั้ง “พีพี” รวมถึงแฟนๆ จะได้ร่วมกันบันทึกความทรงจำสุดพิเศษ ให้กลายเป็นช่วงเวลาที่สว่างไสว เปล่งประกาย และประทับใจที่สุดในชีวิตอีกครั้งหนึ่ง โดย “พีพี” ฟิตซ้อมอย่างหนัก กับโชว์ที่ไม่เคยทำมาก่อน และแฟนๆ อาจคาดไม่ถึง พร้อมยังจัดเต็มแขกรับเชิญสุดพิเศษที่แฟนๆ ต้องร้องว้าว รวมถึงแขกรับเชิญคนสำคัญที่ขาดไม่ได้อย่าง “บิวกิ้น พุฒิพงศ์” อีกด้วยงานนี้ PP Krit Entertainment การันตีความสนุก ความฟิน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน LIT & GLITTER PP KRIT THE FIRST FAN MEETING Presented by LAZADA สามารถจองบัตร รอบวันอาทิตย์ที่ 5 มี.ค. 66 รอบเวลาแสดง 17.00 น. และ บัตรรับชม Live Streaming ได้ที่ www.theconcert.com#PPKritLitGlitter#PPKritEntertainment#PPKritt