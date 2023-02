“ครูพิช-เก่ง ธชย” เชิญชวนเด็กไทยร่วมสร้างประวัติศาสตร์ บนเวทีระดับโลก World Championships of Performing Arts 2023

เตรียมเป็นหัวเรือใหญ่พาเด็กไทยไปร่วมสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีระดับโลก World Championships of Performing Arts 2023 อีกครั้งที่ ณ Anaheim ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับหลังจากผักดันให้นักร้องคุณภาพสร้างประวัติศาสตร์ และประกาศให้โลกรู้ว่าเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกพบกับการ Audition ครั้งที่ 3 ประจำปีการแข่งขัน 2023 เพื่อเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมไทย สร้างชื่อเสียงให้ชาติไทยในการแข่งขันระดับโลก World Championships of Performing Arts 2023 การแข่งขันความสามารถทางศิลปะการแสดง เครื่องดนตรี การเต้น การร้องเพลง และการเดินแบบในระดับนานาชาติจากผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ณ Anaheim ประเทศสหรัฐอเมริกากติกาการออดิชั่นตัวแทนประเทศไทย รอบสุดท้ายประจำปีการแข่งขัน 2023 ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครทาง Line: @wcopathailand หรือกด https://lin.ee/482cQbaPA ผู้สมัครส่งใบสมัคร คลิปความสามารถ 3 คลิป คลิปละไม่เกิน 1 นาทีและค่าสมัคร ได้ถึงวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. และประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ทางหน้าเพจเฟซบุค “WCOPA Thailand”รอบชิงชนะเลิศ วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยการออดิชั่นสดที่ สถาบันสอนดนตรีพิชาศิลป์ สาขา KN Complex หรือทาง Online Audition ผู้ที่ออดิชั่นผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตรจาก World Championships of Performing Arts ประเทศไทย ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทั้ง 3 ช่องทาง Line: กด https://lin.ee/482cQbaPA Email: wcopa.thailand@gmail.com Tel: 095-791-6996 ติดตามและเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าแข่งขัน WCOPA Thailand ได้ที่Facebook: https://www.facebook.com/WCOPAThailand Instagram: @WCOPATeamThailand Website: http://www.WCOPA.com/THAILAND