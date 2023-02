งานนี้ร้านอาหารหรูก็ไม่สู้ฝีมือพี่ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” จริงๆ เพราะล่าสุดพระเอกหนุ่มทุ่มทุนทำหน้าเชฟ เสิร์ฟมื้ออาหารสุดหรู พร้อมจัดโต๊ะที่ริมระเบียงคอนโด ชมวิวพระอาทิตย์ตก ใต้แสงเทียนกับสาว “ญาญ่า อุรัสยา สเปอร์บันด์” ซึ่งขอลงรูปสาดหวานลงโซเชียล ให้แฟนๆได้ฟิน พร้อมแคปชันว่า “Thank you chef 🥰 happy valentines from us na ka!” ( ขอบคุณค่ะเชฟ สุขสันต์วันวาเลนไทน์จากพวกเราระคะ ) เรียกได้ว่างานนี้ ฟินกันสุดๆ แต่ที่สะดุดต้องยกให้คอสตูมของเชฟรูปหล่อ มันวิบวับๆขโมยซีนดีจริงๆ