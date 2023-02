คักคึก รอบออดิชั่น Miss Sexy Thailand 2023 เพราะเสน่ห์ของคุณคือความเซ็กซี่

แรงไม่หยุด! วงการเซ็กซี่ไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง ตั้งแต่ต้นปี กับเวทีใหม่มาแรงจึ้งๆ มิสเซ็กซี่ไทยแลนด์เพราะเสน่ห์ของคุณคือความเซ็กซี่ นำโดยตัวแม่ตัวจริงเรื่องเซ็กซี่ของประเทศไทย ร่วมกับผู้บริหารแอปฯ ดัง Call Play ประธานจัดงาน และผู้ถือลิขสิทธิ์ ซึ่งรอบออดิชั่นจัดจบไปแล้ว แต่ยังพูดถึงไม่หยุดกับการคัดเลือกสาวเซ็กซี่ไปแล้วที่ Mirinn Club Bangkok โดยมีสาวงามกว่าครึ่งร้อย ที่จะคัดเลือกให้เหลือแค่ 24 คนสุดท้ายรอบออดิชั่นนี้ ได้รับเกียรติอย่างสูงจากรองซีอีโอ CEO โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช,ผู้อำนวยการกอง Miss Sexy Thailand ,ซุปเปอร์โมเดลฮอตหลายยุค ,ซีอีโอ CEO แบรนด์ดัง ME Energy Drink พลังที่เราเลือกได้ พร้อมด้วย เหล่าคณะกรรมการสวย แซ่บ ได้แก่โดยได้ เล็กซี่ขยี้ดารา มารับหน้าที่พิธีกรไลฟ์สด https://fb.watch/iFxfYc1lGF/ สร้างความคึกคักเป็นอย่างมากคุณดาว ลภัสรดา เลิศภานุโรจ รองซีอีโอ CEO Masterpiece Hospital โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ โรงพยาบาลศัลยกรรมความงามแบบครบวงจร เปิดใจว่า มาคัดเลือกน้องๆ เห็นกับตาแล้ว ต้องบอกเลยว่าเวทีนี้ไม่ธรรมดา มีมากกว่าเซ็กซี่ แพงแรงครบเครื่อง ต้องเวที มิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ Miss Sexy Thailandน็อต กฤติน จิกิตศิลปิน ผู้อำนวยการกอง มิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ Miss Sexy Thailand บอกดังๆ ว่า กระแสเวทีเราแรงมากๆ คนแห่มาสมัครเยอะจริงๆ หลายแบรนด์ดัง อยากมาร่วมเป็นสปอนเซอร์กับเรา นี่แต่เริ่มต้น บอกเลยว่า รอบต่อไปร้อนแรง ยิ่งกว่านี้แน่นอนลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี ซุปเปอร์โมเดลฮอตหลายยุค รีบบอกไว้ ความเซ็กซี่แล้วแต่คนจะนิยามกันไป สำหรับหมี ความเซ็กซี่คือตัวตนจริงๆ ของคุณเอง ที่ได้รับการพัฒนาปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นไปตลอด ปีนี้เวทีมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ เวทีร้อนเป็นไฟแล้ว ตั้งแต่รอบออดิชั่น ต้องรอตามติดต่อไป ห้ามพลาดคุณนุ้ย สุวิมล ธนินกุลนาถ ซีอีโอ CEO แบรนด์ดัง ME Energy Drink พลังที่เราเลือกได้ บอกตรงๆ เลือกไม่ถูกเลย สวยเซ็กซี่หลายสไตล์ มากันเยอะจริงๆ แต่ละคนงัดทีเด็ดกันมาเยอะมากๆมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ Miss Sexy Thailand ร่วมจัดประกวดโดยแอปฯ ดัง call play คอลเพลย์ บริหารงานโดย คุณมงคล จาวงษ์วดี ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจาก แบรนด์ดัง ME Energy Drink พลังที่เราเลือกได้ ,Masterpiece Hospital โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ โรงพยาบาลศัลยกรรมความงามแบบครบวงจรติดตามข่าวสารได้ที่ เฟซบุ๊ก Facebook : Miss Sexy Thailand https://www.facebook.com/sexythailandliveไอจี IG : MissSexyThailand https://instagram.com/misssexythailand?igshid=YmMyMTA2M2Y=ติ๊กต็อก TikTok : MissSexy Thailand https://www.tiktok.com/@misssexythailand?_t=8Xupr7bRPcH&_r=#MISSSEXYTHAILAND2023 #MST #เวทีประกวดสาวเซ็กซี่อันดับ1ของประเทศไทย #น็อตแม็กซิม #ปายสิตางคุ์ #มะลิมาลินี #เอมมี่แม็กซิม #อามมี่แม็กซิม #กระต่ายแม็กซิม #อีฟแม็กซิม #โอลีฟโตเกียวเนยกรอบ #Tiktok #callplay