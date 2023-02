แรง! ปฏิวัติวงการเซ็กซี่ไทยไประดับโลกกับเวทีประกวด Miss Sexy Thailand 2023

ฟาด! แรง! แซ่บ! ยกระดับเซ็กซี่ไทยให้สะท้านโลกกับ น็อต กฤติน จิกิตศิลปิน ตัวแม่ตัวจริงเรื่องเซ็กซี่ของประเทศไทย ร่วมกับ คุณมงคล จาวงษ์วดี ผู้บริหารแอปดัง Call Play ประธานจัดงาน และผู้ถือลิขสิทธิ์ เวทีประกวด มิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ Miss Sexy Thailand 2023 ชิงรางวัลเงินสดและมงกุฎ เกียรติยศ รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท พร้อมเป็นตัวแทนสาวเซ็กซี่ไทย บินไปถ่ายแบบสุดว้าว!!ที่ประเทศสิงค์โปร์แถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่อลังการไปแล้วที่ มิรินน์ คลับ บางกอก Mirinn Club Bangkok พร้อมกองทัพเซ็กซี่สตาร์ Sexy Star ตัวแม่ที่มาระเบิดพลังแซ่บเว่อร์นำทีมโดย ปาย สิตางศุ์ ,มะลิ มาลินี แอดเดอเลด โคทส์ ,โอลีฟ โตเกียวเนยกรอบ, อามมี่ แม็กซิม ,กระต่าย แม็กซิม, เอมี่ แม็กซิม, อีฟ แม็กซิม ,เปิ้ลไอริณ พร้อมคนดัง มากมาย อาทิ แพม ปานพิมพ์ ,เอฟ นนทพัฒน์ ศรีวิชัย ผู้จัดซีรีส์ Love Syndrom รักโคตรๆ โหดอย่างมึง #3,ไฮโซผิง สุภาวดี ทัพมาลัย,นุ้ย สุวิมล ธนินกุลนาถ,จิลล์ จักรพงศ์ การสมพรต,คิณ ภาคิณ เกษเพชร,มีน ณัฐกฤต หามนตรี,ก้อง ธเนศ คนเพียร,ก้อง อุกฤษฎ์ ผลพิบูลย์ ฉายานักปั่นข่าวแห่งสยามประเทศ ฯลฯคุณมงคล จาวงษ์วดี ผู้บริหารแอปดัง Call Play ประธานผู้จัดงานและผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Sexy Thailand กล่าวว่า “การประกวดแนวเซ็กซี่ชัดๆ แรงๆ ที่ไทยหายไปนานแล้ว เวทีเราจะยกระดับเซ็กซี่ให้ครบพร้อม และแรงมากขึ้นกว่าเดิม บอกเลยว่าปีแรกเราทุ่มหนักทุ่มไม่อั้น เพื่อให้เวทีมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ได้เกิด แน่นอนว่าเรามีแผนที่จะทำต่อไปในทุกๆ ปีด้วยครับ”ทางด้าน น็อต กฤติน ผู้อำนวยการกองประกวด มิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ Miss Sexy Thailand มั่นหน้าพูดดังๆ ไว้ว่า “ไม่ได้อวยตัวเองนะ จากประสบการณ์การทำงานหลายเวทีหลายปี เวทีล่าสุดมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ น็อตมั่นใจมาก น็อตทุ่มสุดๆ ให้งานออกมาดีทุกจุด เพื่อให้ได้สาวเซ็กซี่ที่สุดของประเทศไทย ที่จะไปต่อในระดับโลก เพราะเราจะปฏิวัติวงการเซ็กซี่ให้สนั่นโลก”และยังมี 2 ตัวแม่สุดว้าว ปาย สิตางศุ์ และ มะลิ มาลินี แอดเดอเลด โคทส์ ที่จะมาร่วมด้วยช่วยฝึกเทรนเป็นโค้ชให้กับสาวๆ ที่เข้าประกวดมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ Miss Sexy Thailand 2023 ในเรื่อง Luxury Sexy และ Sportทีมเสริมดันดังให้สาวๆ เป๊ะปังที่สุด ได้แก่ คุณดาว ลภัสรดา เลิศภานุโรรจน์ รอง CEO โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช จะมารับตำแหน่งเป็น Beauty Improvement ที่ปรึกษาด้านความงานให้เวที มิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ Miss Sexy Thailand 2023อีกทั้งได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจาก แบรนด์ Me Energy Drink มี เอนเนจี้ดริงก์ และ Thanin ธนินแจกจุกๆ แจกจริง ที่ 1 Miss Sexy Thailand 2023 มิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ จะได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้แอปดัง Call Play ได้บินไปถ่ายงานที่สิงค์โปร์ รวมเงินพร้อมของรางวัลรวม 500,000 บาท ที่ 2 จะได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้แอปดังระดับโลก Call Play ได้บินไปถ่ายงานที่สิงค์โปร์ รวมเงินพร้อมของรางวัลรวม 300,000 บาท และที่ 3 จะได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้แอปดังระดับโลก Call Play ได้บินไปถ่ายงานที่สิงค์โปร์ รวมเงินพร้อมของรางวัลรวม 200,000 บาทส่วนผู้ที่เข้ารอบ Top 10 จะได้เงินและของรางวัลรวม 30,000 บาทรางวัลพิเศษต่างๆ มีดังนี้- Popular Vote- Best Swimsuit- Best Photogenic- Best Multimedia- Best Performanceในทุกๆ ตำแหน่งพิเศษนี้ จะได้เงินและของรางวัลรวม 70,000 บาทนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมชิงรางวัลเงินสด และ Gift voucher มูลค่ากว่า 100,000 บาท กับ cover เพลง เจอ1วิ ยิ้ม1วัน ร้องโดย เก่ง ธชย ไม่ว่าจะเป็น ร้อง เต้น lip sync หรืออะไรก็ได้ในสไตล์คุณพร้อมติด #MISSSEXYTHAILAND2023 #MST #เวทีประกวดสาวเซ็กซี่อันดับ1ของประเทศไทย #เจอ1วิยิ้ม1วัน #callplay และแท็ก Tiktok : misssexythailand เริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2566 ประกาศผลรางวัล วันที่ 1 เมษายน 2566 และรับรางวัล วันที่ 4 เมษายน 2566 (รอบไฟนอล)ติดตามข่าวสารได้ที่ เฟซบุ๊ก Facebook : Miss Sexy Thailand https://www.facebook.com/sexythailandliveไอจี IG : MissSexyThailand https://instagram.com/misssexythailand?igshid=YmMyMTA2M2Y=ติ๊กต็อก TikTok : MissSexy Thailand https://www.tiktok.com/@misssexythailand?_t=8Xupr7bRPcH&_r=#MISSSEXYTHAILAND2023 #MST #เวทีประกวดสาวเซ็กซี่อันดับ1ของประเทศไทย #น็อตแม็กซิม #ปายสิตางคุ์ #มะลิมาลินี #เอมมี่แม็กซิม #อามมี่แม็กซิม #กระต่ายแม็กซิม #อีฟแม็กซิม #โอลีฟโตเกียวเนยกรอบ #Tiktok #callplay