“ชมพู่ อารยา” พรีเซนเตอร์ L’Oreal Paris Thailand เปิดตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุด Elseve Hyaluron Moisture ผสานพลัง ไฮยาลูรอนิค แอซิด สู่การดูแลเส้นผมอย่างล้ำลึกจนเทียบเท่าการบำรุงผิวหน้า

อีกต่อไป แต่จะเป็นเรื่องของการบำรุง ดูแลสุขภาพมากขึ้น” คุณ สุกัญญา เสริมว่า “เพราะผู้บริโภคชาวไทยมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆของการดูแลเส้นผม เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเอง”

เส้นผมได้อย่างไร สามารถมาเยี่ยมชมที่งานได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานบีทีเอส สยามสแควร์วัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.

ลอรีอัล ปารีส ได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม Elseve Hyaluron Moisture (เอลแซฟ ไฮยาลูรอน มอยซ์เจอร์) ตัวใหม่ล่าสุด ในงานณ ลานบีทีเอส สยามสแควร์ วัน ตั้งแต่วันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 ภายใต้คอนเซ็ปต์ From Skin to Hair จากการผสานพลังไฮยาลูรอนิค แอซิด ที่การันตียอดขายและผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีทั้งในไทยและต่างประเทศ มาสู่นวัตกรรมการบำรุงและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมได้อย่างล้ำลึกและยาวนานถึง 72 ชั่วโมง* โดยมีพรีเซนเตอร์ L'Oreal Paris Thailand พร้อมด้วย Friends of L'Oreal Parisรวมถึงรองอันดับ 5 Miss Grand Thailand 2022 เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมบอกเล่าถึงประสบการณ์การใช้งานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในวันงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์Brand General Manager - L'Oreal Paris Thailand กล่าวว่า "การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นี้จะเป็นเหมือนการปฏิวัติวงการแฮร์แคร์ ที่จะยกระดับการดูแลเส้นผม และไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการทำความสะอาดโดยงาน 'House of Hyaluron' ไม่เพียงแต่แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ยังรวมไปถึงเปิดประสบการณ์ให้ทุกคนได้มาทดลองและเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนผสมหลักอย่าง ไฮยาลูรอนิค แอซิด ว่ามีประโยชน์และช่วยบำรุงทั้งผิวหน้าไปจนถึงเส้นผมได้อย่างไร