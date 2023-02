เปิดวาร์ป “ฝน มนัสนันท์” สาวหัวใจนักสู้ สปอนเซอร์รายใหญ่ ที่ควง "ทนายเจมส์” เตรียมฟ้อง PD มิสแกรนด์ 7 จังหวัด

เรียกได้ว่าเป็นกระแสร้อนแรงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว หลังจากก่อนหน้านี้สาวสวยสุดแกร่งหัวใจนักสู้อย่างสปอนเซอร์รายใหญ่ที่ให้การสนับสนุนเวทีการประกวดมิสแกรนด์ระดับจังหวัด รวม 7 จังหวัด และยังเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ME FIRM BY MENUTE ภายใต้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนัสนันท์ 168 ควงทนายชื่อดังตั้งโต๊ะแถลงและปล่อยโฮต่อหน้าสื่อมวลชนถึงเรื่องเตรียมฟ้อง PDมิสแกรนด์7 หลังรับเงินไปกว่า 1 ล้าน แล้วไม่ได้ทำตามข้อตกลงในสัญญาให้ครบ อีกทั้งPDคู่กรณียังเงียบไม่ยอมคืนเงินหลังจากที่เป็นข่าวดัง หลายคนก็ให้ความสนใจว่าสปอนเซอร์รายใหญ่เจ้านี้เป็นใคร? และ ทำธุรกิจอะไร?ฝน มนัสนันส์ นวมพะเนียด หรือ "ฝน" อายุ 32 ปี เกิดจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2533 จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีดีกรีไม่ธรรมดา เพราะเป็นถึงนักธุรกิจและผู้บริหารรุ่นใหม่แห่งห้างหุ้นส่วนจำกัด มนัสนันท์ 168 ผู้จำหน่ายกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง, โกโก้ปรุงสำเร็จชนิดผง, ชานมปรุงสำเร็จชนิดผง, ชาเขียวมัทฉะลาเต้ปรุงสำเร็จชนิดผง และเครื่องดื่มเบอร์รี่รวมสำเร็จรูปชนิดผงตรา ME FIRM BY MENUTEแต่กว่าจะประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ได้นั้น ฝน มนัสนันท์ ผู้บริหาร ชีวิตแปลผันหลายครั้ง เมื่อตอนยังเป็นเด็กอยู่ด้วยกันสองคนพ่อลูก ไร้บ้านไร้ที่อยู่ หอบลูกจนไปเจอรักใหม่ จึงมีครอบครัวที่สมบูรณ์ได้ไปขออาศัยที่บ้านพักทางรถไฟหัวหิน อยู่ได้ระยะนึงก็ถูกไล่ จึงไปขอญาติอาศัยที่ดินอยู่ วันหนึ่งพ่อกับแม่ได้ขับรถกำลังมอเตอร์ไซค์ไปเพรชบุรีเกิดอุบัติเหตุชนกับเสาไฟฟ้าเสียชีวิตทั้งคู่พร้อมกัน นี่คือจุดเริ่มต้นของการดิ้นรนต้องใช้ชีวิตต่อ ก็ได้ย้ายไปอาศัยอยู่กับญาติพร้อมเงินประกันอุบัติเหตุของพ่อแต่ก็ไม่ได้ใช้เพราะญาติพาไปเบิก อ้างว่าซ่อมรถจนหมดชีวิตครั้งหนึ่งเคยจะโดนผู้ชาย 2 คนพาไปข่มขืน แต่ตัดสินใจกระโดดลงจากรถมอไซค์เลือกที่จะตายมากกว่าถูกข่มขืน เลิกเรียนรับงานรำประคองชีวิตจนจบ ม.6 แล้วได้ตัดสินใจเรียนต่อที่กรุงเทพฯ แต่ด้วยเป็นคนที่เรียนไม่เก่งเลยได้เรียนเอกชน ระหว่างเรียนก็ขอกู้ กยศ. และทุกวันที่เลิกเรียนได้ไปขายของตลาดนักศึกษาตามฟุตบาท ตกกลางคืนก็ไปสำเพ็งซื้อนาฬิกาทำงานประดิษฐ์แฮนด์เมด แต่ก็ขายได้ระยะนึง ด้วยพิษเศรษฐกิจ ตอนตลาดกลางคืนหนีเทศกิจบ้าง แต่ก็ได้รายได้ครองชีพจนวันนึงเพื่อนชวนไปทำงานที่ต่างประเทศคล้ายๆการทำ PR ในประเทศไทย ตัดสินใจไปทำได้เงินมาก้อนใหญ่ก็หยุดทำเพราะว่าต้องวิ่งหนีตำรวจกลัวโดนจับ เริ่มตัดสินใจเอาของตัวเองมือ 2 ที่ไม่ได้ใช้มาโพสขายในเฟสบุ๊ค แล้วนำเงินส่วนต่างไปลงทุนซื้อของขายต่างๆที่แหล่งขายส่งในระเทศไทยเป็นระยะเวลา 2-3 ปี ก็เริ่มติดน้ำหวานหนัก ค่าน้ำตาลในเลือดสูงเกิดจากกรรมพันธุ์เบาหวานของที่บ้านเลยหาช่องทางแก้ไข พฤติกรรมการกินเลยตัดสินใจผลิตน้ำชง ME FIRM BY MENUTE และศึกษาจนได้เป็น CEO หจก.มนัสนันท์ 168เหตุผลที่ “ฝน- มนัสนันท์” สนใจสนับสนุนลงนามเป็นสปอนเซอร์การประกวดมิสแกรนด์ 7 จังหวัด เพราะว่ามีความชื่นชอบในตัวของ “ชาล็อต ออสติน” มิสแกรนด์ชุมพร2022 เลยทำให้อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ให้การสนับสนุนน้องๆที่มีความฝันอยากเป็นนางงามให้ประสบความสำเร็จงานนี้ต้องมาให้กำลังใจและร่วมลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวระหว่าง “ฝน มนัสนันท์” กับคู่กรณีอย่าง PD มิสแกรนด์ 7 จังหวัดจะมีบทสรุปอย่างไร? สามารถไปติดตามกันได้ที่ IG : manussanunt168 และ TIK TOK : CEO MENUTE คาดว่าเร็วๆ นี้มีคำตอบอย่างแน่นอน!!