โดนใจคนไทย! การ์ตูนสยอง "Junji Ito Maniac" ฮิตติดอันดับ 1 Netflix Thailand

เมื่อวันที่ 22 มกราคมได้เปิดตัวซีรีส์อนิเมะที่สร้างจากมังงะสยองขวัญของในชื่อซึ่งเป็นการรวบรวมเรื่องสั้นดัง ๆ ของ "อิโตะ" ซึ่งได้รับควานิยมในต่างประเทศมานานหลายปี มาดัดแปลงเป็นอนิเมชั่น จนซีรีส์ฮิตติดอันดับต้น ๆ ในหลายประเทศ ส่วนในไทยขึ้นถึงอันดับ 1 ของ Netflix กันเลยทีเดียวนักวาดการ์ตูนแนวสยองขวัญ จุนจิ อิโตะ โด่งดัง และเป็นที่รู้จักจากสไตล์ภาพอันแปลกประหลาด และเนื้อหาน่าสยดสยอง ทำให้เขามีแฟน ๆ ติดตามมังงะมานานเป็นเวลาหลายปีงานของเขาได้รับการแชร์อย่างกว้างขวางบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ และยังได้รับการแปลและเผยแพร่อย่างเป็นทางการในหลาย ๆ ประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาหลายปี ทำให้เขาเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเป็นนักเขียนการ์ตูนสยองที่ดังที่สุดคนหนึ่งของญี่ปุ่นการเปิดตัวอนิเมะที่ดัดแปลงจากผลงานของเขาทาง Netflix ได้สร้างกระแสฮือฮาในหมู่แฟน ๆ และได้รับการตอบรับอย่างเหนือความคาดหมายอนิเมะดัดแปลงที่ผลิตโดยได้รับการยกย่องในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อเรื่องราวต้นฉบับ อนิเมะจำลองเรื่องราวของ อิโตะ ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ แฟน ๆ ที่ติดตามผลงานเหล่านี้ในรูปแบบภาพขาวดำแบบมังงะมานาน จึงตื่นเต้นมากที่พวกเขาจะได้เห็นเรื่องราวที่ตนเองประทับใจ และชื่นชอบมานาน ได้มีชีวิตขึ้นมาในรูปแบบใหม่แม้สุดท้ายแล้วทาง Studio DEEN จะพยายามลดบางอย่างลงไปบ้าง ซึ่งอาจจะทำให้แฟน ๆ ดั้งเดิมหลายคนหงุดหงิดเล็กน้อยก็ตามแต่ซีรีส์นี้ยังไดรับการตอบรับอย่างดีจากผู้ชมทั่วโลก จนทำให้อนิเมะกลายเป็นกระแสบนโซเชียลมีเดียต่าง ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแถบเอเซียที่ Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre ติดอันดับ TOP10 ของซีรีส์ฮิตเมื่อวันที่ 22 ม.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากในญี่ปุ่นเองแล้วซีรีส์ยังติด TOP10 ในสิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฮ่องกง, ฟิลลิปปินส์ และอีกหลาย ๆ ประเทศแต่ที่ฮิตที่สุดกลับกลายเป็นเมืองไทยนี่เองที่ Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre ทยานขึ้นมาติดอันดับ 1 ซีรีส์ฮิตของวันที่ 22 ม.ค. กันเลยทีเดียว