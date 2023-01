“ลิซ่า” โพสต์ขอบคุณแฟนๆชาวไทย บอกดีใจทุกครั้งที่ได้กลับบ้าน

แม้คอนเสิร์ต BORN PINK World Tour ของสาวๆ BlackPink ที่จัดขึ้นที่สนามศุภชลาสัยเมื่อวันที่ 7-8 ม.ค. จะผ่านไปนานนับสิบวันแล้ว แต่ความประทับใจที่มีต่อแฟนๆชาวไทยยังคงไม่ลืมเลือน ล่าสุดก็ได้โพสต์ข้อความขอบคุณแฟนๆชาวไทย ที่ไปให้กำลังใจอย่างล้นหลาม เจ้าตัวเผยดีใจทุกครั้งที่ได้กลับบ้าน“อย่างแรกเลย หนูดีใจและตื่นเต้นมากที่ได้เจอกันในรอบหลายปี ทั้งสองวันมีคนมาให้กำลังใจอย่างล้นหลาม อย่างที่หนูได้บอกไปว่า รู้สึกโชคดีและมีความสุขทุกครั้งที่ได้ขึ้นแสดงต่อหน้าblinks ขอบคุณและประทับใจในความรักและกำลังใจที่ทุกคนมีให้หนูมาตลอด ดีใจทุกครั้งที่ได้กลับบ้าน รักและคิดถึงเสมอนะคะ LOVE THAI BLINKS KA💗”ทางด้านเพื่อนร่วมวงอย่างก็เคยออกมาเผยความรู้สึกที่ได้กลับมาแาดงคอนเสิร์ตที่ไทยอีกครั้งเช่นกัน โดยระบุว่า“ It was such a treat to start our Asian Tour here in Thailand. 🤍 Our hearts are in Thailand as much as Lisa’s is with Korea, and we had an amazing time here. Thank you so much. Hope to see you again soon! Love you! 😽🤍”( เป็นการเริ่มเอเชียทัวร์ที่ประเทศไทยที่ดีอะไรอย่างนี้ ใจของพวกเราอยู่ที่เมืองไทยเช่นเดียวกับใจของ ลิซ่า ที่อยู่ที่เกาหลี เรามีช่วงเวลาที่สุดแสนวิเศษที่นี่ ขอบคุณมากค่ะ หวังว่าจะได้เจอกันอีกเร็วๆนี้นะคะ! รักค่ะ! )ทางด้านระบุว่า“Bangkok 💫To start our Asia tour in Bangkok has been the perfect start to 2023. It felt crazy to be back. And with the amount of people that showed up!!!! How crazy. Bangkok blinks we have missed you. It’s always a fun time with you lot.”( กรุงเทพฯ ได้เริ่มเอเชียที่กรุงเทพฯ เป็นการเริ่ม 2023 ที่สมบูรณ์แบบสุดๆ มันบ้ามากเลยที่ได้กลับมา รวมถึงจำนวนผู้คนมหาศาลที่มาหาเรา!!! สุดๆไปเลย ชาวบลิงก์ที่กรุงเทพฯเราคิดถึงนะคะ เป็นช่วงเวลาที่สนุกมากทุกครั้งที่ได้อยู่กับทุกคน )