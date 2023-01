มัลติพลาย บาย เอท คว้า “ไบเบิ้ล-บิว” นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์คนล่าสุด พร้อมจัดกิจกรรมเปิดตัว “Pastel x BibleBuild” ชวนแฟนคลับมา Get Fresh กับยาดม Pastel Brand Pocket Inhaler พร้อมกัน 21 ม.ค.นี้

X8 หรือ บริษัท มัลติพลาย บาย เอท กลุ่มบริษัทในเครือ คิง เพาเวอร์ ผู้ผลิตแบรนด์ Pastel ดีไซน์ใหม่ ฝาไม่หาย คว้า “ไบเบิ้ล-บิว” 2 ศิลปินสุดฮอตนั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์คนล่าสุด เอาใจแฟนคลับคนรุ่นใหม่ พร้อมจัดกิจกรรมเปิดตัว “Pastel x BibleBuild” ชวนทุกคนมา Get Fresh กับยาดม Pastel Brand Pocket Inhaler ยาดมดีไซน์ใหม่ พกง่าย ฝาไม่หาย! เอาใจฟองอากาศของไบเบิ้ลบิวโดยเฉพาะหลังสร้างปรากฏการณ์ในโลกโซเชียลผ่านผลิตภัณฑ์ Pastel กับ Pastel x BamBam #ยาดมน้องแบม และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งในและต่างประเทศมาแล้ว ล่าสุด Pastel เปิดตัวโปรเจกต์พิเศษ “Pastel x BibleBuild” ชวนทุกคนมา Get Fresh กับยาดม Pastel Brand Pocket Inhaler ชนิดพกพา หอม เย็น สดชื่น พร้อมเอาใจชาวฟองอากาศชวนจิ้นกันต่อเนื่อง ดึง “ไบเบิ้ล-วิชญ์ภาส สุเมตติกุล” และ “บิว-จักรพันธ์ พุทธา” นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์คนล่าสุด มาร่วมกันเป็นตัวแทนความหอม เย็น สดชื่น นำเสนอผ่าน ยาดม Pastel Brand Pocket Inhaler ด้วยดีไซน์ทันสมัย พร้อมฟังก์ชันการสไลด์เปิดหลอดยาดม ที่สามารถเปิด-ปิดได้ด้วยมือเดียว ไม่ต้องกังวลเรื่องฝาหาย มาในแพ็กเกจพิเศษ Pastel x BibleBuild Box Set มี 3 รูปแบบให้เลือกสะสมและสั่งซื้อ ได้แก่• แบบกล่อง Pastel x BibleBuild Box Set ราคากล่องละ 390 บาท ประกอบด้วย ยาดม Pastel Brand Pocket Inhaler 1 แผง (6 ชิ้น) สายคล้องคอสำหรับคล้องยาดม 1 เส้น ปลอกยาดม Bible & Build 1 ชิ้น และสติกเกอร์ลาย Bible & Build 1 แผ่น มาในกล่องแพ็กเกจพิเศษ มีให้สะสมกันทั้งหมด 2 ลาย ได้แก่ ลาย Bible และลาย Build สั่งซื้อได้แล้วทาง Facebook: Pastel Creative, Instagram: Pastel Creative, Line Official Account: @pastelcreative, Shopee, Lazada, ร้าน F1RSTER ที่ Siam Square One และ King Power Airport & Downtown• แบบแผง ราคาแผงละ 150 บาท ประกอบด้วย ยาดม Pastel Brand Pocket Inhaler 6 ชิ้น และ• แบบชิ้นเดี่ยว ราคาชิ้นละ 25 บาทสั่งซื้อได้แล้วผ่านทาง 7-Eleven Online: https://www.allonline.7eleven.co.th/ เท่านั้น และ 7-Eleven Application : ช้อป All Online หรือสามารถจองและรับสินค้าผ่าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศโดยทุกการสั่งซื้อ Pastel Brand Pocket Inhaler รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสะสมพอยต์ ยาดมพาสเทล 1 ชิ้น รับรหัสสะสมพอยต์ 1 พอยต์, ยาดมพาสเทล 1 แผง (6 ชิ้น) รับรหัสสะสมพอยต์รวม 6 พอยต์ และ Pastel x BibleBuild Box Set รับรหัสสะสมพอยต์รวม 16 พอยต์ โดยสามารถใช้ 10 พอยต์ ในการแลกรับ Bible & Build Photocard 1 ใบ (มีให้สะสมทั้งหมด 5 แบบ) หรือแลกรับ Line Sticker Pastel x BibleBuild Limited Edition 1 ชุด เพียงสแกน QR Code ที่มากับกล่องหรือแผงสินค้า เพื่อสะสมพอยต์แลกรับของรางวัลสุดพิเศษโดยเริ่มสะสมพอยต์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับกิจกรรมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ Pastel x BibleBuild จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 ม.ค. 2566 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ลาน Siam Block I Siam Square ซอย 7 พร้อมกิจกรรมพิเศษมากมายภายในงาน ได้แก่ การประมูลยาดมพาสเทล DIY โดย Pastel x BibleBuild เงินทั้งหมดมอบให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้นโดยไม่หักค่าใช้จ่าย, รับสิทธิ์เล่นตู้คีบตุ๊กตา เมื่อซื้อสินค้า Pastel ครบ 500 บาท, รับสิทธิ์ถ่ายภาพ Photo Booth จำนวน 100 ท่าน (เฉพาะผู้ที่ร่วมเล่นกิจกรรมในวันที่ 10 ม.ค. 66 ทางเพจ Pastel Creative) และเมื่อซื้อสินค้า Pastel ภายในงานครบ 500 บาท ยังมีสิทธิ์รับภาพ Polaroid สุด Exclusive มีเพียง 30 ภาพ เท่านั้น!ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Pastel Creative, Instagram: Pastel Creative, Line Official Account: @pastelcreative และ Official Website: www.pastelcreative-x8.com