รีวิวโหด ปลา บลา บลา บลา ทุบหน้าที่เกาหลี ลุยเล่นหนังฟอร์มเจ๋งทุนญี่ปุ่น-ฝรั่งเศส

ตั้งแต่ตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิต บินไปทุบหน้าใหม่ที่เกาหลี และไปเดินแบบที่อินเดีย พุ่งรับเล่นหนังใหม่ฟอร์มดี ของผู้กำกับดัง ที่ได้ทุนสร้างจากฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ส่วนงานเพลงลุยต่ออยู่แล้วปลา บลา บลา บอกดังๆ เลยว่า "เพิ่งบินไปทำตาทำหน้าใหม่ที่เกาหลีมาค่ะ อยากสวยขึ้นๆ เพื่อเตรียมตัวมิวสิกวิดีโอใหม่ด้วยค่ะพอทำหน้าเสร็จใหม่ๆ ได้ไม่กี่วัน เราก็รีวิวเลยแบบหน้าที่ยังยับเยิน ให้เห็นเลยชัดๆ ว่าเกิดอะไรขึ้น ไม่ต้องมาห่วงสวย อยากให้คนได้เห็นจริงๆบางคนก็ติเรานะ ว่าทำไมรีวิวโหดแรงอย่างนี้ ช่วยรักษาหน้ารักษาภาพลักษณ์ตัวเองด้วยนิดหนึ่ง (หัวเราะ) แต่ส่วนใหญ่จะชอบ ไลก์กันเยอะมากๆ ค่ะ มากถึง 7.4 ล้าน ตกใจมากไม่คิดว่า คนจะเข้ามาดูเยอะขนาดนี้จนยอดฟอลโลว์ทางติ๊กต๊อกของปลา พุ่งขึ้นเยอะมากที่ช่อง เป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวย @50really ถึงจะสูงวัยพุ่งเข้าหลัก 5 แล้ว แต่เราก็อย่าหยุดสวย ถ้าใครอยากจะไปทำหน้า ทำศัลยกรรมที่เกาหลี ปรึกษาปลาได้นะคะ ยินดีให้คำแนะนำแบบตรงไปตรงมาเลยค่ะส่วนงานแฟชั่นโชว์ใหญ่ จบไปแล้ว ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ที่เมืองนิวเดลี New Delhi อินเดีย เพื่อโปรโมตท่องเที่ยวไทยในงาน Amazing Thailand Fest 2022 ปลาก็ไปร่วมเดินแบบให้ด้วย ดีนะคะ ได้ประสบการณ์แปลกใหม่ เป็นอีกงานที่เราชอบเรารักที่จะทำ เพราะชอบเดินแบบถ่ายแบบอยู่แล้วงานหนังก็มีเรื่อง Kiss of the Con Queen สร้างมาเรื่องจริง เป็นเรื่องนักต้มตุ๋น ที่อ้างตัวเป็นนักสร้างหนังดังฮอลลีวูด หนังฟอร์มดีมากๆ น่าจะปังระดับโลกได้ไม่ยากKiss of the Con Queen เป็นหนังที่เคยไปนำเสนอที่ตลาดหนังของคานส์ ฝรั่งเศส เพื่อหาผู้ร่วมลงทุน แล้วได้บริษัท Swift Prods ของฝรั่งเศส กับ Yaman Films ของญี่ปุ่น มาร่วมลงทุนด้วยค่ะทีมผู้กำกับติดต่อปลามา อยากได้เราไปร่วมเล่นด้วย แต่ตอนนั้นเพิ่งทำหน้ามาจากเกาหลี หน้าก็ยังไม่เข้าที่ดีเลย ไปเล่นได้เหรอ แต่เขาก็ยังยืนยันว่าอยากได้ปลาไปร่วมเล่นด้วยจริงๆ ปลาเล่นเป็นบทรับเชิญนิดหน่อยค่ะ แต่ก็ภูมิใจดีใจมากๆ ที่เขาเลือกเรามาเป็นส่วนหนึ่งของหนังด้วยค่ะในหนัง Kiss of the Con Queen เป็นผลงานของผู้กำกับ คุณทอม วอลเลอร์ ที่เคยทำหนังเรื่อง THE CAVE นางนอน เรื่องของ 13 หมูป่าติดถ้ำหลวง เชียงรายงานเพลงใหม่ ที่หลายคนถามถึงตลอดๆ ว่าเมื่อไหร่จะปล่อยออกมา ต้องบอกว่ากำลังทำๆ กันอยู่ค่ะ หลังจากที่เรายกกองไปถ่ายกันมิวสิกวิดีโอ ที่สองเมือง Mykonos และ Santorini ที่อิตาลี โดยดึงนายแบบหล่อล่ำสุดฮอตจาก มิลาน อิตาลี มาร่วมถ่ายมิวสิกวิดีโอด้วยกัน คาดว่ากุมภาพันธ์นี้ น่าจะได้ฟังกันแล้วค่ะ