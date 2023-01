3 สาว “PiXXiE” โกอินเตอร์ร่วมโปรเจกต์แดนซ์คอลแลปเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังจากญี่ปุ่น “SAKURAZAKA46”

ต่อมาในเดือนเมษายน ปี 2565 พวกเธอก็ได้ปล่อยซิงเกิ้ลที่ 4 SAMIDAREYO และได้ออกอัลบั้มแรกของวงที่ชื่อว่า As you know? อีกด้วย ซึ่งได้ผลตอบรับจากแฟนๆ อย่างล้นหลาม จนได้รับรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มขายดีอันดับ 1 จากชาร์ตออริกอน, อันดับ 1 จากการสตรีมเพลงจากแอปพลิเคชัน และมีการจัดทัวร์แสดงคอนเสิร์ตทั่วประเทศ 6 เมืองใหญ่ทั้งหมด 12 รอบ รวมถึงรอบไฟนอลที่โตเกียวโดมถึง 2 วัน





เรียกได้ว่า SAKURAZAKA46 เป็นวงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น และจอนถึงตอนนี้พวกเธอก็ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพมามากมาย ถือว่าเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปจากประเทศญี่ปุ่นที่น่าจับตามอง และน่าติดตามมากๆ อีกวงหนึ่ง การได้ติดตามพวกเธอจะทำให้คุณมีความสุข และสนุกไปกับพวกเธออย่างแน่นอน และในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ พวกเธอกำลังจะปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ ซิงเกิ้ลที่ 5 กับเพลง Sakuraduki ซึ่งหมายถึงชื่อเรียกเดือนมีนาคมตามปฎิทินจันทรคติที่แสดงถึงฤดูใบไม้ผลินั่นเอง พร้อมกันเซนเตอร์ใหม่ Moriya Rena รอติดตามกันได้เลยที่ออฟฟิเชียลเว็บไซต์ของ SAKURAZAKA 46 [ https://sakurazaka46.com/

กลายเป็นคลิปไวรัลใน TikTok ชั่วข้ามคืน เมื่อ 3 สาวลงคลิปเต้นสุดน่ารักในเพลง Samidareyo ของเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังจากญี่ปุ่นวงพร้อมกับที่สาวๆ SAKURAZAKA 46 ได้โพสต์คลิปเต้นเพลง งอนละ (Boo) ของ PiXXiE ทำเอาแฟนๆ ของทั้ง 2 ศิลปินต่างตื่นเต้นไปกับการแดนซ์คอลแลปในครั้งนี้เป็นอย่างมาก และถือว่าเป็นโปรเจคแดนซ์คอลแลปโกอินเตอร์ของ PiXXiE ครั้งแรก โดยงานนี้พวกเธอได้รับเกียรติจากทางวง SAKURAZAKA 46 เลือกให้มาร่วมสนุกกันในโปรเจคนี้ และหลังจากทั้ง 2 คลิปเผยแพร่ออกไปได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี มีติ๊กตอกเกอร์ชาวไทยมาร่วมสนุกเต้นทั้ง 2 เพลงตามกันมากมายอีกด้วยสำหรับวง PiXXiE แฟนๆ ชาวไทยน่าจะรู้จักพวกเธอกันเป็นอย่างดีแล้ว จากผลงานเพลงสุดฮิตมากมายไม่ว่าจะเป็นเพลง มูเตลู, เด็ด, เกินต้าน หรือเพลงใหม่ล่าสุดอย่างเพลง งอนละ ก็ฮิตติดทุกชาร์ต ท่าเต้นแต่ละเพลงก็ฮอตในทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะใน TikTok ที่มีคนมาร่วมทำชาเล้นจ์เต้นเพลงต่างๆ ของพวกเธอกันจนติดเทรนอยู่ตลอดส่วนเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่นอย่างวง SAKURAZAKA 46 อาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักวงกว้างในประเทศไทยมากนัก แต่บอกได้เลยว่าถ้าได้ลองติดตามผลงานของพวกเธอแล้วหล่ะก็ ต้องตกหลุ่มรักอย่างแน่นอน เดิมชื่อวงของพวกเธอคือ KEYAKIZAKA 46 เป็นวงที่ 2 ในเครือ ซากะมิจิ ต่อจากวงรุ่นพี่อย่างวง NOGIZAKA46 ซึ่งพวกเธอได้เปิดตัวเดบิวต์เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2558 โดยมี อากิโมโตะ ยาซูชิ เป็นโปรดิวซ์เ และได้ปล่อยซิงเกิ้ลแรกในวันที่ 6 เมษายน 2559 ด้วยเพลง Silent Majority ซึ่งสามารถคว้าอันดับ 1 ยอดขายในชาร์ตออริกอนหมวดศิลปินหญิงมาครอง และยังได้ติดต่อมาอีก 8 เพลงหลังจากเพลงเดบิวต์อีกด้วย หลังจากนั้นในเดือนกันยายน ปี 2563 พวกเธอก็ได้จัดแสดงที่โตเกียวโดมถึง 2 วัน และจัดคอนเสิร์ตออนไลน์ในเดือนกรกฎาคมก่อนที่จะถึงคอนเสิร์ตสุดท้ายในนาม KEYAKIZAKA 46 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2563 มีผู้ชมมากถึง 570,000 คน หลังจากนั้นพวกเธอก็ได้เริ่มต้นเส้นทางใหม่อีกครั้งในชื่อวง SAKURAZAKA 46 และได้ปล่อยซิงเกิ้ลแรก เพลง Nobody’s fault ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ต่อด้วยการเปิดแสดงตามสถานที่ต่างๆ ที่ทำให้วงกับแฟนๆ ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น คอนเสิร์ตกลางแจ้ง ที่มีชื่อว่า W-KEYAKI FES 2021, ทัวร์อารีน่าทั่วประเทศครั้งแรกในนาม SAKURAZAKA 46 และคอนเสิร์ต 1st YEAR ANNIVERSARY LIVE คอนเสิร์ตครบรอบ 1 ปีที่จัดขึ้นที่นิปปอนบูโดคังและงานนี้ ฮิคารุ โมริตะ และ เทน ยามาซากิ 2 สาวตำแหน่งเซนเตอร์จากวง SAKURAZAKA 46 ขอส่งตรงคลิปสุดเอ็กคลูซีฟมาทักทายแฟนๆ ชาวไทย พร้อมพูดถึงโปรเจคแดนซ์คอลแลปกับทาง PiXXiE ด้วยว่าฝากแฟนๆ ชาวไทยติดตาม และให้กำลังใจทั้ง 2 ศิลปิน SAKURAZAKA 46 และ PiXXiE ที่สำคัญฝากกดติดตามช่องออฟฟิเชียล Tiktok ของวง SAKURAZAKA 46 https://www.tiktok.com/@sakurazaka46.officialtk ส่วนโปรเจ็คแดนซ์คอลแลปในครั้งนี้ทั้ง PiXXiE และ SAKURAZAKA 46 ตั้งใจกันเป็นอย่างมากที่จะทำให้เพลงของพวกเธอทั้ง 2 วงเป็นที่รู้จักมากขึ้นในต่างประเทศ ซึ่งก็ถือว่าได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี มีติ๊กตอกชาวไทยชื่อดังเช่น เบล @belleits , มิล @ig_millmills , มิ้น @heyimmint หรือ บีมบีม @beambeamko มาร่วมสนุกเต้นเพลงของพวกเธอกันด้วย ตามไปชมกดไลค์ คอมเม้นกันได้เลย คลิป SAKURAZAKA46 เต้นเพลง งอนแล้วนะ https://vt.tiktok.com/ZS86Bac16/ และคลิป PiXXiE เต้นเพลง Samidareyo https://vt.tiktok.com/ZS8MwYpDT/ หวังว่าในอนาคตจะมีแฟนๆ ชาวไทย หรือชาวติ๊กตอกไทยมาร่วมชาเลนจ์เต้นเพลงของพวกเธอกันมากขึ้น รวมถึงหวังว่าเพลงของสาวๆ SAKURAZAKA 46 จะเป็นที่รู้จัก และชื่นชอบของแฟนๆ ชาวไทยมากขึ้น พวกเธอกำลังรอที่จะได้มาแสดงคอนเสิร์ตให้ทุกคนได้ชมกันที่ประเทศไทยอย่างใจจดใจจ่อเลยทีเดียว