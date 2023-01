ตัวพ่อจะแคร์เพื่อ! “โฟร์วันวันฯ” จัดเต็ม 2 เวิลด์ทัวร์ ประเดิมปีใหม่ด้วย “The Rose” วันที่ 8 และ “AOMG” ยกค่าย 13 ม.ค.นี้!!

#HEALTogetherTourBKK

#AOMGWORLDTOUR2023inBKK

ตารางคอนเสิร์ตอัดแน่นกันตั้งแต่เปิดสัปดาห์แรกของศักราชใหม่ไปเลย และ 2 งานเด่นที่ไม่ควรตกขบวนเพราะความฮอตระดับ SOLD OUT ทั้งคู่คือกับผลงานภูมิใจนำเสนอโดย(Four One One Entertainment หรือ 411Ent) ของผู้จัดเจ้าประจำที่คัดสรรงานดีๆ มากมายมาสู่ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2010 นั่นเองโดยสุดสัปดาห์นี้ วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 18:00 น. ณ อัลตร้า อารีน่า ฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้า SHOW DC จะเป็นคิวของศิลปินดนตรีแนวป็อปอินดี้เกาหลีดีกรีอินเตอร์ ซึ่งล่าสุดมีตารางเวิลด์ทัวร์ 40 คอนเสิร์ตทั่วโลก และทำสถิติ SOLD OUT ทุกประเทศ (ยกเว้น 3 แห่งที่กำลังเปิดจำหน่ายบัตรคือ ไต้หวัน เกาหลีใต้ และ สวีเดน) พวกเขาคือวงที่ประกอบด้วยสมาชิกสี่คนได้แก่นักร้องนำ/กีตาร์/หัวหน้าวง,ร้องนำ/คีย์บอร์ด/กีตาร์,กลอง และเบส กับคอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทยของพวกเขา เหล่าแบล็กโรส (Black Rose ชื่อเรียกกลุ่มแฟนคลับ) ชาวไทยจึงตื่นเต้นและตั้งตารอคอยการมาไทยของหนุ่มๆ เดอะ โรส ทั้งสี่คนในกันเป็นพิเศษสัปดาห์ถัดไป วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 19:00 น. ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ เชื่อว่าแฟนๆ เค-ฮิปฮอปรวมทั้งอากาเซ (ชื่อแฟนคลับของวง GOT7) คงเตรียมข้อเข่าไว้พร้อมโดดกันล่วงหน้าแล้วตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อที่จะเจอกับศิลปินตัวท็อป ตัวตึง แห่งค่ายหรือที่ย่อมาจาก ABOVE ORDINARY MUSIC GROUP ในคอนเสิร์ตซึ่งงานนี้จะยกทีมกันมาทั้งค่าย ให้ไลน์อัปเดือดปุดๆ กันไปเลย ไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่สมาชิกวง GOT7 น้องเล็กของบ้าน AOMG พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญพิเศษใครจองบัตรทัน นับถอยหลังรอพบกันได้เลย!! โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของทั้ง 2 งาน ได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดีย @411ent เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/fouroneoneent ทวิตเตอร์ https://twitter.com/411ent อินสตาแกรม https://instagram.com/411ent รวมทั้งอินสตาแกรมของซีอีโอกึ้ง @kueng_chalermchai http://instagram.com/kueng_chalermchai และอย่าลืมกด SUBSCRIBE ช่อง YouTube 411ent https://www.youtube.com/411ent