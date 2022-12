บัตรหมดแต่ศิลปินเพิ่ม! #AOMGWORLDTOUR2023inBKK ประกาศศิลปินรับเชิญ “อูวอนแจ” (WOO) แร็ปเปอร์สุดฮอตจาก SHOW ME THE MONEY 6 + เจ้าของสถิติ Perfect All Kill

ถึงแม้ว่าบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต([FOLLOW THE MOVEMENT] AOMG WORLD TOUR 2023 IN BANGKOK)จะขายหมดเกลี้ยง (SOLD OUT) กันไปแล้วตั้งแต่ไม่กี่อึดใจแรกของวันเปิดจำหน่าย ทว่าดูทรงแล้วจะร้อนแรงแบบไฟลุกขึ้นไปอีก! เพราะล่าสุดต้นสังกัดเกาหลีหรือที่ย่อมาจาก ABOVE ORDINARY MUSIC GROUP และผู้จัดไทย(Four One One Entertainment หรือ 411Ent) ของบิ๊กบอสได้ปล่อยทีเด็ดดันดีกรีเดือดให้ทะลุปรอทกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้ ด้วยการประกาศชื่อศิลปินตัวตึงประจำค่ายอีกหนึ่งคนคือ(WOO WON JAE) จะเป็นแขกรับเชิญพิเศษสำหรับทุกประเทศโซนเอเชีย รวมถึงประเทศไทยซึ่งมีกำหนดการแสดงในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 19:00 น. ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์สำหรับแฟนๆ เค-ฮิปฮอปสายแข็งอาจไม่ต้องอธิบายเพิ่มกันแล้วว่า(WOO WON JAE /สเตจเนม WOO) คือใคร?!? เพราะทุกคนทราบดีว่าเขาคือแร็ปเปอร์หนุ่มผู้โด่งดังจากสุดยอดรายการฮิปฮอปเซอร์ไวเวอร์ SHOW ME THE MONEY 6 ผู้มาพร้อมกับน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์น่าค้นหา ทั้งยังเป็นเจ้าของเพลงฮิต ‘We Are’ ซึ่งเคยทำสถิติ Perfect All Kill บนชาร์ตเพลงเกาหลีมาแล้ว ผลงานล่าสุดในสังกัด เอโอเอ็มจี (AOMG) คือ comma ซึ่งเพิ่งเปิดตัวเมื่อ 24 พ.ย.ที่ผ่านมา ยังได้รับความสนใจไม่น้อย โดยอัลบั้มนี้มีทั้งหมด 6 เพลงที่ล้วนแล้วแต่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถอันน่าจับตามอง และเสน่ห์เฉพาะตัวของเขาซึ่งขอเตือนเลยว่า มีความเสี่ยงจะโดนตกเอาง่ายๆสรุปว่าคอนเสิร์ตศุกร์ 13 ม.ค. จะเป็นเวทีที่รวมเอาศิลปินเค-ฮิปฮอปและอาร์แอนด์บีเบอร์ท็อปของเกาหลีไว้ทั้งหมด 6 คนด้วยกันคือแค่เห็นรายชื่อก็ต้องเตรียมซับเหงื่อกันแล้วไหม เพราะเวทีนี้จะต้องลุกเป็นไฟแน่นอน!!!** บัตรหมดแล้วไม่มีให้ซื้อเพิ่ม มีแต่รายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายต่างๆ ให้ติดตามกัน ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดียของผู้จัด “โฟร์วันวันฯ” @411ent เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/fouroneoneent ทวิตเตอร์ https://twitter.com/411ent อินสตาแกรม https://instagram.com/411ent รวมทั้งอินสตาแกรมของซีอีโอกึ้ง @kueng_chalermchai http://instagram.com/kueng_chalermchai และอย่าลืมกด SUBSCRIBE ช่อง YouTube 411ent https://www.youtube.com/411ent