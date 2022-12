808 Festival 2022 จัดยิ่งใหญ่ ยกทัพไลน์อัพระดับโลกสร้างตำนานไม่รู้จบ

ตำนานคืนเปิดกับที่จัดเซ็ตให้แฟน ฟินกันน้ำตาไหล แบบพีกแล้วพีคไปอีก คำชมทะลักโซเชี่ยล ตำนานต๊าซแทบล้นโหมลั่นสุดชวนควงแขนขึ้นเวทีร่วมแจม สร้างตำนานบทใหม่ ตำนานไม่รู้จบ คืนส่งท้ายหวดๆ ทั้งความมันระห่ำกับและดีเจเทพแห่งแสงสีเสียงเรียกว่าทำเอาชาวเรฟเวอร์ ได้คลั่งไปตามๆ กัน ทันทีที่มีการเปิดไลน์อัพงานในปีนี้ ที่รวมดีเจตัวเด็ดๆ มากกว่า 20 ศิลปิน ที่เพียงแค่คืนแรกก็ทำเอาบรรยากาศในงานร้อนระอุเป็นไฟเลยทีเดียว กับโปรดักชั่นสุดอลังการทุ่มงบในแบบ 360 องศา ทั้งแสง, สี, เสียง เอฟเฟกต์ขั้นเทพ พลุ, ไฟ จอ LED ขนาดยักษ์ถึง 3 จอ รวมถึงด้านบนอีกนับ 10 ที่ไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของงาน ก็สัมผัสได้ถึงประสบการณ์ขั้นพรีเมียม กับแด๊นซ์ฟลอร์ขนาดใหญ่ เปิดพื้นที่ให้ได้แด๊นซ์กันยับยาวๆ กว่า 9 ชั่วโมง ต่อเนื่องกัน 3 วัน 3 คืนเลยทีเดียว เอาใจชาว 808 ในประเทศไทยและที่เดินทางมาจากทั่วโลกเปิดงานกับคืนแรกที่เริ่มไล่ระดับความสนุกกับดีเจสาวสวยตามมาด้วยมาบิวท์อุ่นเครื่องให้ได้วอร์มอัพกันก่อน ก่อนจะเริ่มจัดหนักกับดีเจที่วันนี้ขอมาในแบบ Live Set ส่งเพลงฮิตจากยุค 90' มามิกซ์ ที่แฟนๆ ร้องตามกันกระหึ่มก็ขอส่งความ Trap, Dub Step ให้ได้หวดกันยาวๆ 1 ชม.เต็ม ถูกใจสาวกชาวหน้าเวทีกันไปถ้วนหน้าปิดท้ายกับที่การกลับมาครั้งนี้จัดเต็มกว่าที่เคย ทั้งโชว์ Set List ใหม่ที่ยังไม่เคยนำมาโชว์ที่ไทย บวกกับโปรดักชั่นสุดอลังการแสง สี เสียง เลเซอร์กว่า 10 ตัวที่ยิงกันจนไบเทคบางนากลายเป็น Space Area ยิ่งทำให้อะดรีนาลีนพุ่งสุดกราฟแทบจะในทันที แทบจะลากสังขารกลับบ้านกันไม่ไหวส่วนคืนที่ 2 ก็ไม่น้อยหน้า ส่งมาเผาหัวกันตั้งแต่ช่วงบ่ายแก่ๆ ลากยาวไปจนถึงค่ำ ก่อนจะได้เวลาของที่วันนี้ขอฉีกความ Trance เอาแนว Techno, Dub Step, Hard Style มาเสิร์ฟให้แฟนๆ ได้ลิ้มลองรสชาติใหม่ ที่ถึงแม้จะรวมหลายแนวดนตรีเข้าไว้ด้วยกัน แต่ความไหลลื่นนี่ไม่มีสะดุดเลยซักโน๊ตเดียวชื่อนี้ไม่ต้องพูดอะไรให้มากความ ร่ายบีทละเลงความมันกันแบบจุกๆ กับเพลงฮิตกว่า 100 เพลง จับมิกซ์ 3 เพลงมารวมเป็นหนึ่งทั้งเนื้อร้อง, เมโลดี้, ทำนอง ที่ไม่ใช่ใครจะมิกซ์กันให้สมูธได้ง่ายๆ หากไม่สังเกตุก็ไม่มีทางรู้เลย สร้างปรากฎการณ์ฟีดแบกโชว์เป็นคำชื่นชมล้นโซเชียลปิดท้ายกับ Headliner ของคืนวันที่ 2 กับบิ๊กเซอร์ไพรส์ของพี่งูที่ขอจูงมือสาวขึ้นเวที ไล่ระดับความพีคให้ระเบิดเป็นทวีคูณ ในทันทีเมื่อพี่งูจูงมือ “มิลลิ ดนุภา” ก้าวเท้าขึ้นเวทีกับเพลงฮิต Get Low ตามมาติดๆ กับแดนซ์แบบโจ๊ะๆ กันสนั่นฮอลล์กับเพลง “Sad Aerobic” ก่อนจะหวดเซอร์ไพร์สก๊อกสองกับการปรากฎตัวของ Queen of Posh ขวัญใจสาวแซ่บขึ้นมาแจมมิกซ์เพลงกับพี่งู งานนี้ดิวไม่ทำให้ผิดหวัง ออกสเต็ปได้น่ารัก ต๊าซ สุดๆในส่วนค่ำคืนส่งท้ายเทศกาลความแผ่วของชาว 808 ไม่มีแผ่วเลย บรรยากาศงานคึกคักตั้งแต่บ่าย เพราะไลน์อัพมีแต่สายเทพ อาทิศิลปินหญิง ที่เป็นทั้งดีเจ นักร้องและโปรดิวเซอร์,ผู้สร้างตำนานความมันของแนว Future Rave ไปทั่วโลก,ดีเจ โปรดิวเซอร์สาย HARDTRAP ผู้ได้รับฉายา God Father of Hardtrap ที่เหมือนนัดแฟนคลับมาให้กำลังเกือบทุกโซนปิดท้ายในคืนที่ 3 กับตัวพ่อสาย Trance ผู้บุกเบิกดนตรีแนวนี้ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกดีเจชาวดัตช์ ที่ขอมาสร้างแรงกระเพื่อมส่งท้ายเทศกาลดนตรี 808 Music Festival 2022 ให้ได้ฟินจัดๆ เพียงแค่เปิดตัวก็เรียกเสียงเฮได้ดังสนั่นแล้ว กับบีทย้วยๆ แล้วค่อยๆ ไล่ละเลงเมโลดี้เพิ่มจังหวะขึ้นมาทีละนิดก่อนจะเข้าสู่ดนตรี Trance แบบเต็มสูบ ทางฝั่งโปรดักชั่นก็ต้องบอกว่าจัดเต็มทิ้งทวนงานได้อย่างสมศักดิ์ศรี ระเบิดเอฟเฟกต์มาทุกท่อนฮุคจริงๆ ชนิด เร้าไม่ยู้ททททงานนี้ Armin ยังเซอร์ไพรส์แฟนเพลงด้วยเวที A State Of Trance ที่เขาเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นในช่วงกลางโชว์ พาแฟนๆ ท่องไปในดินแดนแห่งเนเธอร์แลนด์โดยไม่ต้องพึ่งวีซ่าเลยทีเดียว ที่จะบอกได้ว่าไม่บ่อยนักที่ Armin จะสร้างโชว์ A State Of Trance นอกประเทศ เรียกว่าคุ้มค่าบัตรสุดๆบอกได้ว่างานคืองานที่ส่งต่อความสนุกทิ้งท้ายปีได้ดีที่สุดแฟนเพลงหลักหมื่นคนต่อวันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างต้องเข้าไปปักหมุดความมัน เป็นงานที่ต้องมาให้ได้ทุกปี แถมบัตรวิ่งทันทีตั้งแต่เปิดขาย ไลน์อัพไว้ทีหลัง เพราะชื่อ #808Festival ขลังสุด...เรื่องใหญ่คือหากพลาดไป คุณจะสะเทือนใจต่อไปอีกปียังแอบกระซิบมาว่า ปีหน้าฟ้าใหม่ต้องมีเรื่องราวดี๊ดี พร้อมเหล่าดีเจชั้นนำของโลกที่จะมาระเบิดความมันกันที่ประเทศไทยกันอีกอย่างแน่นอน เพิ่มเติมคือความอลังการที่จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ แฟนๆ เตรียมรับมือความสนุกระลอกใหม่ไว้ให้ดีเลย ส่วน 808 ชาวไทย เตรียมตัวเป็นเจ้าภาพต้อนรับไลน์อัพระดับโลกและเพื่อนๆ ต่างชาติจากทั่วสารทิศในธันวาคม 2566 ได้เลย