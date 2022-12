แฟนๆอึ้ง ข่าวใหญ่ฝั่งเกาหลี “BlackPink” เตรียมย้ายค่าย ด้าน “YG Ent.” เตรียมเปิดตัวเกิร์ลกรุ๊ปใหม่

ตามรายงานจากสื่อเกาหลีระบุว่า หลังจากที่ แทยาง จากวง BigBang และสมาชิกทั้ง 6 คนจากวง IKON ประกาศย้ายจาก YG entertainment โดย แทยาง ไปยังค่ายลูกอย่าง THE BLACK LABEL และ IKON มีเอเจนซี 143 Entertainment ดูแลอยู่ ล่าสุด BlackPink ก็เตรียมจะย้ายค่ายตามไปอยู่ THE BLACK LABEL ที่มี TEDDY ( โปรดิวเซอร์คู่บุญของ YG Ent. ) มานั่งแท่นบริหารด้วยTHE BLACK LABEL เคยเป็นบริษัทในเครือของ YG Entertainment ซึ่งหมายความว่า YG Entertainment เข้าควบคุมดำเนินการถือหุ้นกว่า 50% อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่เดือน พ.ย. 2020 THE BLACK LABEL ได้เปลี่ยนมาเป็นบริษัทร่วมภายใต้สังกัด YG Entertainment ซึ่งบริษัทร่วมในที่นี้ ส่งให้บริษัทแม่อย่าง YG Ent. เข้าควบคุมบริษัทเพียง 20 – 50% เท่านั้นอย่างไรก็ตามหลังจากที่มีข่าวลือการย้ายค่ายของสาวๆ BlackPink ออกมา ทาง THE BLACK LABEL ยังไม่ได้ยืนยันเกี่ยวกับข่าวดังกล่าว แต่บอกเพียงว่าสาวๆ BlackPink ยังคงมีสัญญากับ YG Entertainment อยู่หลังข่าวลือการย้ายค่ายของเกิร์ลกรุ๊ประดับโลก ทาง YG ent. ก็ไม่รอช้า เผยโปสเตอร์ใหม่เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. โดยทันที เป็นภาพโปสเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า “YG NEXT MOVEMENT” พร้อมกับระบุวันที่ว่าเป็นวันที่ 1 ม.ค. 2023 พร้อมกับภาพเงาของสาวๆถึง 7 คนโดยทาง YG Ent. ก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าภาพของสาวๆทั้ง 7 คนนั้นคือสมาชิกของเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ที่จะเดบิวต์ภายใต้สังกัด YG entertainmentอย่างไรก็ตามทาง YG Ent. ได้ประกาศแผนจะเปิดตัวเกิร์ลกรุ๊ปใหม่ ต้อนรับปีใหม่วันที่ 1 ม.ค. ในเวลา 12.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นเกาหลีใต้ ซึ่งเกิร์ลกรุ๊ปวงนี้ยังไม่ได้มีชื่ออย่างเป็นทางการ แต่แฟนๆสาวกค่าย YG Ent. มักจะเรียกเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่นี้ว่า “Baby Monster” หลังจากที่มีข่าวลือเตรียมเดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ปวงนี้ออกมาตั้งแต่ปี 2019