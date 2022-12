“นิ้ง กุลสตรี” โพสต์ซึ้งครบรอบแต่งงาน 16 ปี ขอบคุณสามีที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เราจะแก่ไปด้วยกัน

เรียกได้ว่าเป็นคู่สามี ภรรยา ที่จับมือกันฟันฝ่าอุปสรรคการเจ็บป่วยระดับโคม่า อยู่ด้วยกันในทุกช่วงความยากลำบาก จนถึงวันที่ดีขึ้นเรื่อยๆ สำหรับอดีตนางเอกดังซึ่งป่วยเป็นโรคไขกระดูกบกพร่อง กับสามีล่าสุด “ได้ออกมาโพสต์รูปย้อนอดีตกลับไปในวันแต่งงาน รวมทั้งช่วงเวลาของการเจ็บป่วย โดยมีสามีอยู่ข้างกายไม่ห่าง เนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ 16 ปี ด้วยแคปชั่นสุดซึ้งกินใจว่า“16th years Our AnniversaryHoney, you make me feel beautiful, true love protected, attended and taken care of. You make me a better person, so very happy and I don’t ever want to live my life without you by my side. Thank you for being a part of my life. I love you, most. How lucky to be his Wife & We’ll grow old together 3012/22”(ครบรอบ 16 ปี ของเราที่รัก คุณทำให้ฉันรู้สึกสวยงาม เป็นรักแท้ที่ได้รับการปกป้อง ดูแลและเอาใจใส่ คุณทำให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้น มีความสุขมาก และฉันไม่เคยอยากใช้ชีวิตโดยไม่มีคุณอยู่เคียงข้าง ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉัน ฉันรักคุณมากที่สุด โชคดีแค่ไหนที่ได้เป็นภรรยา &เราจะแก่ไปด้วยกัน”)