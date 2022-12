“โต้ง ทูพี” ในฐานะ HUBLOT Friend of The Brand แท็กทีม “ขันเงิน” เหินฟ้าเชียร์บอลโลกชิดขอบสนามรอบ Semi Final

อยากตะโกนว่าเท่บาดใจสาวๆ กับลุคเชียร์บอลโลกสุดฮอตของแร็ปเปอร์หนุ่มที่เพิ่งจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นล่าสุดได้รับเชิญเป็นหนึ่งในแขกคนพิเศษของ HUBLOT (อูโบลท์) แบรนด์นาฬิกาสุดหรูจากสวิตเซอร์แลนด์ Official Timekeeper ทั้ง 64 แมตช์ของพร้อมกับแร็ปเปอร์รุ่นพี่ได้เข้าชมการแข่งขัน 4 ทีมสุดท้าย รอบ Semi Final แมตช์ที่ 61 ระหว่าง อาร์เจนตินา - โครเอเชีย แมตช์ที่ 62 ระหว่าง ฝรั่งเศส - โมร็อกโก แบบชิดติดขอบสนาม ณ ประเทศกาตาร์เท่านี้ยังฟินไม่พอ 2 หนุ่ม โต้ง – ขันเงิน โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัว @twopee @khanthaitay ให้เอฟซีได้ติดตามกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูชีฟที่ทางแบรนด์จัดทริปให้กับเหล่าแขกวีไอพี อาทิ ร่วมงานดินเนอร์ ซึ่งทางแบรนด์ได้จัดขึ้นเพื่อต้อนรับเหล่าแขกคนพิเศษจากหลายประเทศทั่วโลก ณ La Villa HUBLOT สุดหรู รวมถึงยังได้กระทบไหล่คนดัง อย่าง อย่าง Maxime Plescia-Büchi สุดยอด Tattoo Artist ศิลปินผู้รังสรรค์ลายสักชื่อดังระดับโลก ผู้ก่อตั้ง Sang Bleu หนึ่งในแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ HUBLOT ผู้ออกแบบนาฬิกา Big Bang Sang Bleuโดย หนุ่มโต้ง และ ขันเงิน สวมใส่นาฬิการุ่น Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022™ คอนเน็กเต็ด วอทช์ ผลิตในจำนวนจำกัดเพียง 1,000 เรือนเท่านั้น แมตช์กับลุตสตรีทสุดคูลสไตล์โต้งทูพี ด้าน ขันเงิน มาในลุคแคชชวลสมาร์ท สีขาว สวมทับด้วยสูทสีเบอร์กันดี สีเดียวกับสายนาฬิกา เท่สุดๆโต้ง ทูพี HUBLOT Friend of The Brand เผยว่า “รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาในฐานะ HUBLOT Friend of The Brand ได้มาสัมผัสบรรยากาศเชียร์บอลโลกแบบชิดขอบสนาม สนุกและลุ้นมากๆ แฟนบอลของทั้ง 4 ประเทศทุกคนต่างมีเอนเนอร์จีเยอะมาก และได้ชมถ้วยรางวัลแบบใกล้ๆ ประทับใจมากครับ”ขันเงิน เนื้อนวล กล่าวว่า “เป็นโอกาสที่ดีมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมฟุตบอลโลก ซึ่งต้องขอขอบคุณ HUBLOT ซึ่งเป็น Official Timekeeper ของ FIFA World Cup Qatar 2022 ด้วยที่ให้ผมได้มาร่วมชมและเชียร์บอลโลกถึงขอบสนาม เป็นประสบการณ์ที่ประทับใจมากครับ”