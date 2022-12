เอมิเรตส์ ร่วมฉลองคริสต์มาสด้วยอาหารและของว่างสุดพิเศษ

สายการบินเอมิเรตส์ขออวยพรให้ผู้โดยสารทุกท่านมีความสุขในวันคริสต์มาส โดยเอมิเรตส์จะจัดงานเฉลิมฉลองที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ห้องรับรองของสายการบิน และบนเครื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้โดยสารกว่า 1.4 ล้านคนที่ได้จองบัตรโดยสารเพื่อเดินทางในเดือนธันวาคมนี้ จะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่รื่นเริงและอบอุ่นใจในเทศกาลแห่งความสุขไปพร้อม ๆ กัน

ตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้ จะเป็นฤดูกาลแห่งความสนุกสนานบนเครื่องบินของสายการบินเอมิเรตส์ ด้วยอาหารและของว่างตามเทศกาลในทุกห้องโดยสาร พร้อมประดับไฟคริสต์มาสสีเขียวและสีแดงที่ส่องแสงระยิบระยับ โดยผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจสามารถดื่มด่ำไปกับอาหารคริสต์มาสแบบดั้งเดิม ซึ่งมีตั้งแต่กุ้งลายเสือหมักมะนาวและสมุนไพร เสิร์ฟพร้อมสลัดยี่หร่าและซอสมารีโรส ไปจนถึงแซลมอนย่างกับครีมมัสตาร์ด ที่ผู้โดยสารในชั้นประหยัดพรีเมียมสามารถอิ่มอร่อยไปกับเมนูนี้ได้เช่นกัน นอกจากนี้อาหารจานหลักสำหรับเทศกาลคริสต์มาสแบบจัดเต็มพร้อมเครื่องตกแต่งทั้งหมดจะมีให้บริการครอบคลุมทั้งสามชั้นโดยสาร ได้แก่ ไก่งวงอบสอดไส้เกาลัดกับซอสแครนเบอร์รี่ ฟักทองกับน้ำผึ้งและไธม์ มันฝรั่งแผ่น และกะหล่ำดาวกรุบกรอบโรยด้วยเบคอนไก่งวง ส่วนเมนูของหวานจะประกอบด้วยอาหารรสเลิศที่มีให้เลือกสรรอย่างหลากหลาย เช่น พุดดิ้งคริสต์มาสพร้อมอิงลิชครีม เค้กจินเจอร์เบรดสำหรับเทศกาลที่ราดด้วยดาร์กช็อกโกแลตกานาช หรือเค้กมูสเรดเคอร์แรนท์สีแดงสดใสในรูปของซานต้า เป็นต้น ในขณะเดียวกัน ผู้โดยสารชั้นประหยัดจะได้รับประทานอาหารวันคริสต์มาสรสเลิศ เช่นเมนูไก่งวงอบกับเกาลัดโรเลด ปอมปาริเซียน พาร์สนิป แครอท และถั่วลันเตา ตามด้วยเค้กจินเจอร์เบรดแสนอร่อยราดด้วยครีมชีสฟรอสติ้งและซอสซินนามอน

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ออกเดินทางจากดูไบ สามารถเพลิดเพลินไปกับเมนูทานเล่นแสนอร่อย ในห้องรับรองบนเครื่องบิน A380 ได้แก่ ไวน์ร้อนผสมเครื่องเทศ (Mulled Wine) มินซ์พาย ปาเน็ตโทน ไอศกรีมรสจินเจอร์เบรด และขนมอบธีมคริสต์มาส ต่าง ๆ

ยิ่งไปกว่านั้น ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคมนี้ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินเอมิเรตส์จะมอบของขวัญชิ้นเล็กอันแสนอร่อย อาทิ โปรฟิเทอร์โรลไส้ซินนามอน ทรัฟเฟิลช็อกโกแลต จินเจอร์เบรดรูปต้นคริสต์มาสและสโนว์แมน ให้แก่ผู้โดยสารทุกคนบนเครื่อง เพื่อแทนคำขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันในช่วงวันแห่งความสุขนี้

Ice ระบบความบันเทิงบนเที่ยวบินที่ชนะรางวัลมากมายของสายการบินเอมิเรตส์ มาพร้อมเสียงเพลงแห่งฤดูกาลตั้งแต่เพลงฮิตร่วมสมัยของ ไมเคิล บูเบล และ เซีย ไปจนถึงเพลงคลาสสิกชวนหวนคิดถึงของ แฟรงก์ ซินาตรา และ เอลลา ฟิตซ์เจอรัล โดยนอกจากเสียงเพลงแล้ว เด็กและผู้ใหญ่สามารถเพลินเพลิดไปกับภาพยนตร์คริสต์มาสเรื่องใหม่ เช่น Silent Night ที่นำแสดงโดยเคียรา ไนท์ลีย์ และ 8-Bit Christmas ที่นำแสดงโดยนีล แพทริค แฮร์ริส รวมถึงภาพยนตร์เรื่องโปรด อย่าง Love Really (2003), Last Christmas (2019), The Holiday (2006), Elf (2003), The Polar Express (2004) หรือแม้แต่เรื่อง Rudolph the Red Nosed Reindeer จากปี 1964 และรายการทีวีพิเศษสำหรับเทศกาลคริสต์มาสที่ทุกคนคุ้นเคย ได้แก่ Friends: The Christmas Episodes , Gavin & Stacey: A Special Christmas, Big Bang Theory: The Christmas Episodes และ The Great British Bake-Off: Christmas Special ซึ่งทั้งหมดสามารถเลือกรับชมได้บนเครื่องแค่เพียงปลายนิ้วสัมผัส

สำหรับเอมิเรตส์แล้ว เด็กทุกคนจะอยู่ในลิสท์รายชื่อ ‘เด็กดี’ ที่จะได้รับของขวัญสุดพิเศษบนเครื่องบินตามอายุของแต่ละคน พร้อมถ่ายรูปโพลารอยด์และกรอบรูปของที่ระลึกตามธีม เพื่อสร้างความทรงจำอันมหัศจรรย์ไปพร้อมกับสมาชิกในครอบครัว อีกทั้งเด็ก ๆ ยังสามารถนอนกอดผ้าห่มและหมอนนุ่ม ๆ ของสายการบินเอมิเรตส์ ไปพร้อมกับรับชมภาพยนตร์คริสต์มาสอันแสนสนุก และดื่มช็อกโกแลตร้อนพร้อมมาร์ชเมลโลว์ เสิร์ฟตรงถึงที่นั่งในทุกชั้นโดยสาร เพื่อเติมเต็มความสุขไปอีกขั้น

เพื่อเป็นการร่วมฉลองความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาสและส่งคืนความสุขให้แก่ทุกคน มูลนิธิสายการบินเอมิเรตส์ องค์กรที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาชีวิตเด็กด้อยโอกาส เชิญชวนผู้โดยสารร่วมบริจาคง่าย ๆ บนเครื่องบินหรือจากที่บ้าน โดยผู้โดยสารสามารถบริจาคได้ในทุกสกุลเงินลงในซองหน้ากระเป๋าที่นั่งครอบคลุมทุกเที่ยวบิน หรือผ่านบัตรเครดิต เช็ค หรือการโอนเงินผ่านธนาคาร โดยมูลนิธิยังรับไมล์สะสม Skywards แทนเงินอีกด้วย ทั้งนี้ 95% ของการบริจาคจะนำไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ทั้งในด้านอาหาร สุขภาพ ที่อยู่อาศัย และการศึกษา เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงสร้างความสุขให้แก่พวกเขาทุกคน