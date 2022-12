“ปลา ฟินาเล่” นำทีมนักธุรกิจรับรางวัล “ดุษฎีนครนิลกาฬนาคราช” คว้า 2 รางวัลทรงคุณค่าส่งท้ายปี

20 ปี กับการก้าวเข้าสู่บนรันเวย์แฟชั่นวีคระดับโลก ความภาคภูมิใจของเจ้าพ่อยักษ์ใหญ่แห่งธุรกิจวิวาห์ สำหรับและแห่งแบรนด์สองดีไซเนอร์ไทยที่ทุ่มเทความรักให้กับศิลปะการออกแบบเสื้อผ้า พร้อมร่วมเป็นอาจารย์พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมแฟชั่น ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่ได้รับความเห็นชอบในการจัดทำ จากคณะอนุกรรมการด้านหลักสูตรและการสอนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับปริญญาศิลปมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ) และล่าสุดกับความภูมิใจของสำหรับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อีกทั้งได้รับเกียรติจากสื่อยกย่องให้เป็น เจ้าพ่อเวดดิ้ง เจ้าแม่เวดดิ้งในเมืองไทย อีกด้วยและเป็นที่งดงามสะท้านโลก เมื่อแบรนด์โอต์กูร์ตูร์ชุดแต่งงาน สัญชาติไทยหนึ่งเดียวผู้รังสรรค์ชุดวิวาห์ ชุดไทย โดย สุดจิตร์ สุดจิตต์ และ ดร.เกสินี กล่ำอยู่สุข สองดีไซเนอร์ไทยที่สร้างชื่อเสียงโด่งดัง ระดับโลก ได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศมาการันตรีฝีมือกันแล้ว ยังไม่พิ และล่าสุดได้รับเกียรติ เข้าร่วมงานการมอบรางวัล ดุษฎีนครนิลกาฬนาคราช คว้าอีก 2 รางวัลสุดปังทั้ง 2 คน ปลา-สุดจิตร์ ได้รับ นักธุรกิจตัวอย่างยุคดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี และ เกสินี กล่ำอยู่สุข คว่รางวัลผู้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยมแห่งปี จากผลงานที่ผ่านมาทั้งปี ซึ่งรับมอบจาก หม่อมราชวงศ์ ปณิธาน จรูญโรจน์ นัดดาในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ (พระองค์เจ้าจรูญโรจน์เรืองศรี)ถือเป็นงานประกาศรางวัลเกียรติยศส่งเสริมบุคคล องค์กร ที่เป็นตัวอย่างที่ดี และส่งเสริมคนเก่งและดี เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของคนในสังคม ให้เรียนรู้ เห็นภาพ และสร้างแรงบัลดาลใจให้คนในสังคม ปฏิบัติตามเป็นแบบอย่าง ปลา ฟินาเล่ เผยถึงความภาคภูมิใจในครั้งนี้ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติ และขอทำผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศและวัฒนธรรมไทยต่อไป”ยังไม่หมดเท่านั้น ยังมีเหล่าคนบันเทิงตบเท้ารับรางวัลกันอีกหลายคน รวมไปถึง นางเอก นักร้อง ศิลปิน เรียกได้ว่าเป้นทุกอย่างให้วงการบันเทิงแล้ว อย่าง “แคทรียา อิงลิช” ที่คว้ารางวัลนักแสดงตัวอย่างยอดเยี่ยมแห่งปี อวดโฉมในชุดสีดำ ที่ออกแบบและเย็บโดย FINALE WEDDING STUDIO (ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ)ซึ่งแอบถามมาแล้วว่า ชุดนี้ ออกแบบและตัดเย็บวันเดียวเท่านั้น แต่บอกเลยว่า สวยและไม่มีใครละสายตาจากเธอได้เลย แถมบางส่วนของชุด ดร.เก เกสินี ถึงขั้นเย็บมือ และรังสรรค์ชุดนี้ด้วยตัวเองเลยทีเดียวนอกจากชุดแต่งงานที่สวยสุดเจิดจรัสของแบรนด์ FINALE WEDDING STUDIO (ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ ) ยังพร้อมให้บริการแบบครบวงจรงานแต่งงาน ทั้งในรูปแบบ ORGANIZERS WEDDING PLANNER บริการเช่าชุด ตัดเช่า จำหน่ายชุดแต่งงาน ชุดหมั้น ชุดไทย ชุดสูท ชุดพิธีนิกะห์ ชุด After Party สำหรับทุกท่านในครอบครัวแล้ว พร้อมให้บริการถ่ายภาพ พรีเวดดิ้ง ถ่ายภาพแฟชั่น ถ่ายภาพครอบครัว ถ่ายภาพรับปริญญา ทั้งในสตูดิโอและนอกสถานที่ พร้อมบริการถ่ายวีดีโอเบื้องหลัง (BEHIND THE SCENES) ถ่าย VDO CINEMA วันแต่งงาน แต่งหน้าทำผมวันงาน ออกแบบการ์ดแต่งงาน ของชำร่วย แบบครบวงจรแต่งงานในที่เดียว ด้วยทีมงาน 40 ยอดฝีมือ พรั่งพร้อมประสบการณ์การทำงาน เกินกว่า 1.6 ทศวรรษ ถือเป็นผลงานอันทรงคุณค่า ด้วยการันตีคุณภาพของแบรนด์ระดับโลกอย่าง Finale wedding studio (ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ)ด้วยเหตุผลนี่เองคู่รักและลูกค้า เซเลบริตี้คนดังจากทุกมุมโลก ต่างบินลัดฟ้า สู่อาณาจักรชุดแต่งงาน ชุดไทย ของเจ้าพ่อยักษ์ใหญ่แห่งธุรกิจวิวาห์ คุณปลา สุดจิตร์ สุดจิตต์ และ ดร.เก เกสินี กล่ำอยู่สุข แบรนด์ FINALE WEDDING STUDIO (ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ) สองดีไซเนอร์ โอต์กูร์ตูร์สัญชาติไทย ผู้ลือชื่อ การร่ายมนต์เสน่ห์ความหรูหรา รังสรรค์ชุดวิวาห์ระดับโลกอย่างไรก็ตาม ซูมดารา ขอแสดงความยินดีกับรางวัลอันทรงเกียรติและคุณค่านี้มากๆนะคะ