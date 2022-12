ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับพิธีหมั้นระหว่าง “แพทริเซีย กู๊ด” กับ “โน๊ต วิเศษ รังษีสิงห์พิพัฒน์” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่ผ่านมา ด้วยบรรยากาศอบอุ่น อบอวลไปด้วยความรักรายล้อมด้วยญาติและคนสนิท ซึ่งนางเอกสาวได้ออกมาโพสต์ข้อความขอบคุณครอบครัวฝั่งสามีที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยประโยคว่า “Thank you Rangsisingpipat family for welcoming me with open arms 🤍 #patnote”