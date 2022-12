ฮอตข้ามประเทศ นุ้ย สุวิมล ดัน ME ที่เวทีใหญ่ Mister LAOS

จัดจบไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่ น่าตื่นตาตื่นใจ กับการรวมตัวของหนุ่มหล่อแน่นๆ จุกๆ ที่เวียงจันทน์ สปป.ลาว กับการประกวดเวที Mister LAOS 2022 เวทีค้นหาหนุ่มหล่อลาว ที่มาแรงสุดๆ ของปีนี้ งานนี้มีสินค้าไทย ดังไกลในหลายประเทศ โดยเฉพาะที่ลาว กับสินค้าไทยคุณภาพระดับโลก เครื่องดื่ม ME Energy Drink พลังที่เราเลือกได้ ร่วมมาเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนเวทีประกวด Mister LAOS 2022ผู้บริหารมาร์เชลล่า marcella และเครื่องดื่ม ME Energy Drink พลังที่เราเลือกได้ เปิดใจว่า“จริงๆ เราสนับสนุนกิจกรรมทั้งไทยและต่างประเทศมาตลอด เวที มิสเตอร์ลาว Mister LAOS 2022 มีหนุ่มหล่อลาวเข้ามาประกวดเยอะ ซึ่งเครื่องดื่มของเรา ME Energy Drink ตรงกับกลุ่มเป้าหมายหนุ่มๆ ด้วย แต่จริงๆ แล้วทุกเพศดื่มได้หมดนะคะซึ่งครั้งนี้เรานำหนุ่มหล่อจากไทย ไม้เอก สันติภาพ ทองระย้า มิสเตอร์มี Mister ME BY ME Energy Drink และดรีม ระพีพัฒน์ เพ็งรุ่ง ไปร่วมงานประกวดมิสเตอร์ลาว ด้วยค่ะ ซึ่งทั้งสองหล่อ ก็ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดีด้วย”ติดตาม เครื่องดื่ม ME Energy Drink มี เอนเนจี้ดริงก์ พลังที่เราเลือกได้ และอีกหลายสินค้าดี มีคุณภาพระดับโลกได้ทางwww.marcellathailand.comเพจ: https://www.facebook.com/MEEnergyDrinkไอจี : https://www.instagram.com/mar.cella_official/Tiktok : https://www.tiktok.com/@meenergy_drink