พบปรากฏการณ์วิลล่าหรู ล้ำสมัยแห่งแรกของพัทยา ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตระดับ High-End อย่างแท้จริงในงานเปิดตัว PRISM Pattaya Jomtien

Grand Siri Corporation แกรนด์ สิริ คอร์ปอเรชั่น เปิดผลึกชีวิตอันล้ำค่า ก้าวเข้าสู่โลกใหม่แห่งการอยู่อาศัยระดับ High-End กับการเปิดตัวโครงการวิลล่าหรู PRISM Pattaya Jomtien ปริซึม พัทยา จอมเทียน ของขวัญชิ้นใหญ่ส่งท้ายปีจาก 3 กลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ พร้อมให้คุณได้หาคำตอบในงานเปิดตัว PRISM Pattaya Jomtien ปริซึม พัทยา จอมเทียน ที่จัดขึ้น ณ Mirinn Show Bangkok มิรินน์ โชว์ แบงคอก (RCA) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจาก ceo คุณจตุพร ศิริไชยโสภณ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และอินทีเรียคนสำคัญ คุณ Yi Hang (อิหาง)นอกจากนี้ยังมีทัพ ดารา นักแสดง เซเล่บ อาทิ ป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์,พรฟ้า ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ รองอันดับ 2 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020,เมย์-ณัฐพัชร พงษ์ประพันธ์ มิสไทยแลนด์ 2563,เจสซี่ วาร์ด ,รัญ นัฐมนกาญจณ์ พร้อมทัพหนุ่มหล่อ นำทีมโดย ตัวแม่เวทีประกวด น็อต กฤติน จิกิตศิลปิน,ก้อง ธเนศ คนเพียร Mr.KND 2021และรองอันดับสอง เดอะแมนไทยแลนด์ 2021,เฟรม กฤตพัศ นิ่มงามศรี,ก็อต การุณ บุญสงค์,บิ๊ก ชัชศรัณย์ ณรงค์ชัย,เต็นท์ ปิติพัฒน์ มีอยู่ และไฮโซดังคุณนุ้ย สุวิมล ธนินกุลนาถ ผู้บริหารมาร์เชลล่า marcella และเครื่องดื่ม ME Energy Drink มี เอนเนจี้ดริงก์ภายในงานนอกจากได้พบกับทีมผู้บริหารระดับแนวหน้า และทราบแนวคิดการออกแบบวิลล่าหรูทั้ง 5 ไทป์ของ PRISM Pattaya Jomtien ปริซึม พัทยา จอมเทียน อย่างเต็มรูปแบบแล้ว ยังได้ร่วมสัมผัสโลกใบใหม่ ที่โอบกอดด้วยเมืองศักยภาพอย่างพัทยา - จอมเทียน ดินแดนที่เปรียบเป็น HAWAII OF THE EAST ความล้ำค่าแห่งชีวิต พร้อมเพลิดเพลินไปกับโชว์ของวงดนตรีบรรเลงสด รับประทานอาหารมื้อพิเศษ และลุ้นรับของขวัญจากแบรนด์ระดับ Highi-End อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น HERMES, Louis Vuitton, Chanel และ DiorPRISM Pattaya Jomtien ปริซึม พัทยา จอมเทียน ปรากฏการณ์วิลล่าหรูที่ไม่เคยมีมาก่อน เป็นการรวมตัวกันของ 3 กลุ่มทุนนานาชาติ FULL RICH INTERNATIONAL TRADING CO., LTD., ZHUOYI INTERNATIONAL TRANDING PTE.LTD และ SUNNEX GROUP CO., LTD. ด้วยทุนสร้างกว่า 2.5 พันล้าน เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของบ้านระดับ High-End สำหรับตอบโจทย์การใช้ชีวิตและวันพักผ่อนที่สูงขึ้นอีกระดับอย่างก้าวกระโดด ในคอนเซปต์หลบโลกทั้งใบเพื่อเพลิดเพลินกับชีวิตที่สวยงามวิลล่าหรู PRISM Pattaya Jomtien ปริซึม พัทยา จอมเทียน แห่งนี้ เรียงร้อยจากแนวคิดของ Leonado Da Vinchi ที่กล่าวว่า Simplicity is the Ultimate Sophisticaton : ความเรียบง่ายเป็นความซับซ้อนสูงสุด ถ่ายทอดผ่านความรู้สึกนึกคิดอย่างเสรีของแนวคิด Surrealism and Architecture ศิลปะในความฝันที่ผสมผสานกับโลกภายนอกที่มีอยู่จริง