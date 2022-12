Sulwhasoo ฉลองเปิดแคมเปญ #SulwhasooRebloom พบกับการเดินทางไม่มีที่สิ้นสุดจาก “รุ่นสู่รุ่น” ก้าวแรกของโซลวาซูในปี 1930 สู่ก้าวใหม่ปี 2023

เปิดตัวนักแสดงหนุ่มหล่อชื่อดังและผลิตภัณฑ์รุ่นสะท้อนความงามของศิลปะพื้นบ้านดั้งเดิมเกาหลี ด้วยลวดลาย “กระต่ายคู่ตัวกลมคล้ายพระจันทร์” เคียงคู่กันใต้ต้นพลัมที่ผลิดอกบานสะพรั่งในฤดูหนาว นำพาความรุ่งเรืองและความสุขสู่ทุกคนและผู้บริหารระดับสูงแห่ง บริษัท อมอร์ แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดูแลแบรนด์ โซลวาซู (SULWHASOO) จัดงานส่งท้ายปีต้อนรับศักราชใหม่ 2023 ฉลองความสำเร็จของแบรนด์ผ่านแคมเปญเล่าเรื่องราวอันเป็นจุดกำเนิดและตัวตนอันเป็นเอกลักษณ์ของ โซลวาซู พร้อมเปิดตัว Friend of Sulwhasoo นักแสดงหนุ่มหล่อชื่อดัง "กลัฟ-คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์" แนะนำผลิตภัณฑ์รุ่น LIMITED EDITION “2023 SULWHASOO FIRST CARE ACTVATING SERUM LUNAR NEW YEAR COLLECTION” เซรั่มอันเป็นตํานาน โดยมีเซเลบริตี้หนุ่มสาวผิวสวยมากมาย อาทิ กรองกาญจน์ ชมะนันทน์, ศุภมาส ลักษณวิศิษฏ์, ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล, ปัทมวดี เสนาณรงค์, สุริยน ศรีอรทัยกุล, ชุติมา ทีปะนาถ, นาขวัญ รายนานนท์, ปุญญพัฒน์ ถนอมกุล, นุชนาถ ระวีแสงสูรย์, ณิชชา บุณยากร, พญ.พลอยลดา ธนาไพศาลวรกุล, รัณอิท โสมศุภผล, วรวุฒิ โตวิรัตน์, ฐิติพงศ์ ล้อประเสริฐ ฯลฯ ร่วมงานด้วย ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันก่อนจอง โฮ ชอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมอร์ แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โซลวาซู แบรนด์ ที่โดดเด่นในเรื่องการนำเสนอวิธีปรนนิบัติผิวตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่ผสานคุณค่าแห่งสุนทรียศาสตร์ นอกเหนือจากความงามแล้ว เรายังยกระดับแบรนด์สู่ความเป็นศิลปะและวัฒนธรรม โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โซลวาซู ได้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้หญิงในทุกช่วงวัยจาก รุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นแบรนด์ความงามที่เป็นตัวแทนของประเทศเกาหลีที่เติบโตอย่างยั่งยืน...“โซลวาซู” เชื่อว่าทุกสรรพสิ่งล้วนถือกำเนิดขึ้นจาก "ดิน" ที่ต้องอดทนผ่านความหนาวเหน็บของ "หิมะ" จนได้เจอกับความงามอันเป็นนิรันดร์ดั่ง "ดอกไม้" ซึ่งทั้ง 3 สิ่งนี้เป็นที่มาและต้นกำเนิดของแบรนด์ โดยมี "ดิน" เป็นพื้นฐานและจุดเริ่มต้นของชีวิตทั้งหมด รวมถึง “มนุษย์” เป็นสัญลักษณ์ของแก่นแท้และการกําเนิดของแบรนด์ ในขณะที่ "หิมะ" หมายถึง การเดินทางที่ขับเคลื่อนความยากลําบาก สําหรับสิ่งที่แบรนด์เป็นอยู่ในปัจจุบันและความสําเร็จที่เกิดจากความอดทน.. สุดท้าย "ดอกไม้" ที่บานสะพรั่งแม้จะมีหิมะปกคลุม แสดงให้เห็นถึงแง่มุมอันงดงาม ณ ปัจจุบันของ โซลวาซู ที่ได้สืบทอดจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกและภาพลักษณ์ในฐานะผู้สืบทอดที่มุ่งมั่นที่จะสานต่อการเดินทางแห่งความงามปัจจุบัน โซลวาซู ได้สืบทอดจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกและภาพลักษณ์ในฐานะผู้สืบทอดที่มุ่งมั่นที่จะสานต่อการเดินทางแห่งความงามอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ในที่สุด Sulwhasoo First Care Activating Serum ได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นตํานาน โดยในทุกๆ 10 วินาที จำหน่ายได้ 1 ขวด มีลูกค้ามากกว่า 400,000 คนที่ซื้อซ้ำมากกว่า 10 ขวด และปัจจุบันจำหน่ายไปแล้วกว่า 35 ล้านขวดทั่วโลกนับตั้งแต่เปิดตัวในปี 1997”หฤดี วรวงศ์พิสุทธิ์ ผู้จัดการทั่วไปผลิตภัณฑ์โซลวาซู แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดของแบรนด์ว่า Sulwhasoo First Care Activating Serum เปรียบเสมือนตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นที่แท้จริง ในปี 2023 โซลวาซูเตรียมฉลองเทศกาลแห่งความสุขต้อนรับปีเถาะ ด้วยผลิตภัณฑ์ First Care Activating Serum รุ่นลิมิตเต็ดอิดิชั่น “2023 HAPPY LUNAR NEW YEAR COLLECTION” ที่สะท้อนให้เห็นถึงความงามของ “มินฮวา” ศิลปะพื้นบ้านดั้งเดิมของเกาหลี ด้วยภาพลายเส้นอันงดงามของ “กระต่ายคู่ตัวกลมคล้ายพระจันทร์” สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ ความสุข และ ความรัก อยู่ใต้ต้นพลัมที่กำลังผลิดอกบานสะพรั่งในฤดูหนาว นำพาความรุ่งเรืองและความสุขสู่ทุกคนในช่วงฤดูหนาว ส่งสัญญาณการเริ่มต้นแห่งฤดูใบไม้ผลิ ถ่ายทอดลวดลายลงบนขวดที่ออกแบบดั่งงานศิลปะสมัยใหม่ นำความงามแบบดั้งเดิมของเครื่องลายครามสีขาวในสมัยราชวงศ์โชซอน ที่แสดงถึงสุนทรียศาสตร์ที่บริสุทธิ์และเรียบง่ายของเกาหลี ของขวัญชุดพิเศษนี้ทาง “โซลวาซู” ตั้งใจมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ในปี 2023 ให้เป็นปีแห่งความหวัง พลังชีวิต รุ่งเรือง และ อิสรภาพSulwhasoo First Care Activating Serum เซรั่มสำหรับขั้นตอนแรกอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการดูแลผิวของคุณจากภายใน ปลุกความกระจ่างใสอย่างมีสุขภาพดี ด้วยคุณค่าของ JAUM Activator™ สูตรอัตราส่วนทองคำที่ช่วยในการลดเลือนริ้วรอยของโซลวาซู มอบผิวแลดูสุขภาพดี ปลุกความเปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาติจากภายใน พร้อมกระตุ้นการทำงานของเซลล์ต้นแบบของผิวในการดูแลองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของผิวในการต่อสู้กับสัญญาณแห่งวัย “2023 HAPPY LUNAR NEW YEAR COLLECTION First Care Activating Serum Limited Edition” ขนาด 120 มล. ราคา 5,000 บาท สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของโซลวาซูได้แล้ววันนี้ ณ เคาน์เตอร์โซลวาซูทุกสาขา หรือ ช่องทางการสั่งซื้อ Line Shopping และช่องทาง online official.. พิเศษฉลองปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ First Care Activating Serum Limited Edition ระหว่าง 12-31 ธ.ค. นี้ ช้อป First Care Activating Serum Limited Edition 120ml ราคาพิเศษเพียง 4,500 บาท พร้อมรับของแถมเพิ่มทุกคำสั่งซื้อ