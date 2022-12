“สวนโมกข์กรุงเทพ” ชวนร่วมกิจกรรม ทำบุญ เจริญสติ สวดมนต์ภาวนาข้ามปี ให้ชีวิตดี รับปีเถาะ

“สวนโมกข์กรุงเทพ” ชวนร่วมเจริญสติเพื่อต้อนรับปีใหม่ 2565 ตั้งแต่วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2565 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) เปิดลงทะเบียนร่วมกิจกรรมในพื้นที่ http://register.bia.or.th ทุกกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่พักค้าง พร้อมชวนร่วม เทศกาลเจริญสติ สวดมนต์ภาวนาข้ามปี พุทธศักราช 2566 "ปีใหม่ชีวิตใหม่ ก้าวสู่ 12 ปีสวนโมกข์กรุงเทพ" วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 - วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 (ไม่พักค้าง) ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) โดย สวนโมกข์กรุงเทพ พร้อมเติมเต็มทุกก้าวย่างของชีวิตในการรับปีใหม่และชวนทุกคนร่วมงาน เทศกาลเจริญสติ สวนมนต์ภาวนาข้ามปี พุทธศักราช 2566โดยกิจกรรม "ปีใหม่ชีวิตใหม่ ก้าวสู่ 12 ปีสวนโมกข์กรุงเทพ” ที่เปิดให้เข้าร่วม อาทิ ฟังธรรมตามกาล, ดอกไม้ภาวนา , น้ำชาภาวนา , หนึ่งวันภาวนาเพื่อชีวิต One Day Bhavana For Life หัวข้อ "การมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะ" , วันแห่งสติในวิถีหมู่บ้านพลัม, ล้างพิษกายใจด้วยคลื่นเสียง Crystal Singing Bowls , อานาปานสติแบบย่อ , เจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน, Hello! Mindfulness & Crystal Singing Bowls นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ คลินิกรักษ์ใจออนไลน์ ทาง ZOOM วันละ 2 รอบ, กิจกรรม เพลินธรรมนำชม วันละ 2 รอบ ฯลฯ ผู้สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 094-894-4554 (ฝ่ายกิจกรรม) หรือ Line : @suanmokkhด้าน “เทศกาลเจริญสติ สวดมนต์ข้ามปี” กำหนดจัดวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 - วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ ช่วง 1 ยามเช้า : ตักบาตรสาธิต สมาทานศีล ฟังธรรม และสมาธิภาวนา ณ ชั้น 1 โถงกิจกรรม ช่วง 2 ยามบ่าย : สมาธิภาวนา และกิจกรรมต่างๆ ช่วง 3 ยามเย็น : ทำวัตร ฟังธรรม เสวนา ฟังดนตรี ณ ชั้น 1 ลานหินโค้ง พบการเสวนาคืนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ How to งานรุ่ง เงินเริ่ด รักปัง พลังล้น รับปีเถาะ ชวนกูรู นักคิด มาล้อมวงเสวนาชวนคุย นิ้วกลม สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ นักเขียนที่รักการวิ่ง แต่ดันเข่าเจ็บ พี่เตา บรรยง พงษ์พานิช ต้นแบบนักเศรษฐศาสตร์และนักการเงิน พระครูธรรมรัต (ธนัญชัย เตชปัญโญ) วัดญาณเวศกวัน พลังในการธรรมงาน และพลังของความรัก ในรูปแบบของความเมตตา ชวนคุย โดย อ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์ ช่วงที่ 4 ยามข้ามปี : สวดมนต์ภาวนา รับศักราชใหม่ ณ ชั้น 1 ลานหินโค้ง ช่วงที่ 5 ตักบาตรรับปีใหม่ : ธรรมะในสวน ตักบาตรเดือนเกิด และรับพรปีใหม่ ณ ชั้น 1 โถงกิจกรรมผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม โทร. 094-894-4554 หรือ Line : @suanmokkh และสามารถอ่านกำหนดการ เทศกาลเจริญสติ สวดมนต์ข้ามปี ได้ที่ https://bit.ly/3uzHfYV, อ่านกำหนดการ 12 วันภาวนา ได้ที่ : https://bit.ly/3U6mChf , ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมที่สนใจ ได้ที่ https://register.bia.or.th/index.php