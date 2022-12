“ต่อ ธนภพ” รักราบรื่น เมเนจเวลาได้ดี อย่าเทียบ “คังชานฮี” เขาหล่อกว่า!

กรณี Google ได้เผยคำค้นหายอดนิยมประจำปี 2565 ที่รวบรวมคำค้นหาของคนไทยตลอดปีในด้านต่างๆ หลายหมวดหมู่ความสนใจหลากหลายหัวข้อ ซึ่งฝั่งความบันเทิงอย่าง ละคร / ซีรีส์ ละครเรื่อง ใต้หล้า กลายเป็นละครที่ถูกค้นหามากที่สุดของปีนี้ ล่าสุดได้เจอตัวพระเอกของเรื่อง ที่มาร่วมงาน ALICE IN BORDERLAND FAN EVENT ของ Netflix ณ ลานหน้าร้าน Tim Hortons สามย่านมิตรทาวน์ เจ้าตัวก็เผยความรู้สึกว่า“ไม่ขนาดนั้น มีไบร์ท (นรภัทร วิไลพันธุ์)ผลลัพธ์มันก็เป็นการซัปพอร์ตอย่างหนึ่ง ทำให้เรารู้ว่ามีคนสนใจสิ่งที่เราทำนะ ฝากด้วยรวมถึงใต้หล้าที่จะรีรันปลายปีนี้ด้วยถามว่าเกินคาดไหม เพราะมี Big Mouth ที่เป็นซีรีส์ของเกาหลี ติดเทรนด์ค้นหาด้วย แต่ว่าเราคืออันดับหนึ่ง เอาตรงๆ นะ เป็นเพียงคนทำงานตัวเล็กๆ คนหนึ่ง สุดท้ายอาจจะเป็นเพราะว่าในประเทศด้วยมั้ง อาจจะเป็นคนหมู่มาก เชื้อชาติเดียวกันถามว่าผลงานดีขึ้นจะกดดันไหมสำหรับคนทำงาน มันก็เป็นกำลังใจ มันเป็นอีกบทที่เราโตมากับมัน”แจงกรณีถูกทักหน้าคล้าย “คังชานฮี” ในเรื่อง Under The Queen's Umbrella ใต้ร่มราชินี ไม่กล้าเทียบกับเขา“เอาเป็นว่าฝากใส่รูปแล้วกัน ไม่กล้าจะเทียบพี่เขานะ ขอบคุณแล้วกันที่ทักมา งงเหมือนกันแท็กมาจนถึงพี่ชายแท้ๆ ตัวเอง เขาบอกเหมือนเลย พอไปดูเขาไม่ได้แค่หน้าตาดีจะมีทักว่ามุมนี้คล้ายคนนี้จัง แต่คนนี้รู้ว่าเยอะ ไม่ใช่แค่แฟนคลับ แต่เป็นนักแสดงด้วยกันเลยที่บอกว่าเหมือน แต่เราว่าเขาหล่อกว่าแหละ ถามว่ายกให้เป็นแฝดพี่ไหม ถ้าวันหนึ่งใครคิดว่าผมจะเก่งเท่าเขานะครับ ถามว่าติดตามผลงานเขาไหม ถ้าเป็นการแสดงผมเห็นอันนี้อันแรก”ไม่มีแพลนปีใหม่ เพราะทำงาน“ไม่มีครับ คือแม่ผมเกิดปีใหม่ ผมทำงานก็ฝากพี่ชาย ฝากแม่ไปเที่ยวภาคเหนือ อาจจะกลับมาช่วงเคาต์ดาวน์มาฉลองที่บ้าน อาจจะให้เวลาคุณแม่ ตอนนี้ก็มีงานอื่นๆ ที่ต้องทำด้วย ปีนี้ก็ขอเบรกก่อน ถามว่าสวดมนต์ข้ามปีไหม ไม่ขนาดนั้น ปกติแค่ทำเพราะเป็นสิ่งที่เราชอบทำ แต่ไม่ได้ถึงขั้นไปสวดมนต์ข้ามปี”รักยังราบรื่นดี เมเนจเวลาได้ดีเรื่องเทศกาลเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลย มันไม่ได้แปลว่าปีใหม่เราจะต้องบินออกไปที่ไหน (งานเยอะมีเวลาเจอกันไหม?) ผมคิดว่าผมแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ค่อนข้างดี หลังจากที่เมเนจเวลาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมแบ่งทั้งถ่ายซีรีส์ รับงานอื่น ผมพักผ่อนบ้าง”รีวิวชีวิตตัวเอง ปี 65 เป็นปีที่โชคดีแบบบอกไม่ถูก“ปีนี้ไม่รู้ใช้คำว่าดีได้ไหม แต่กล้าพูดว่าปีนี้ เป็นปีที่ผมรู้สึกว่าโชคดีแบบบอกไม่ถูก หมายถึงมวลรวมตอนสิ้นปี ความรู้สึกถึงสิ่งที่เราผ่านมาตลอดทั้งปี เรารู้สึกว่าปีนี้เราโชคดี (มีโอกาสได้ถ่ายภาพกับแฝดน้องพีพี?)ยินดีช่วยหมด อย่างในบทสัมภาษณ์น่าสนใจ เราไม่เคยโดนสัมภาษณ์เหมือนกัน จะมาในมู้ดตลก พีพีจะมาชวนเล่น รีแลกซ์ครับ”