ครูหลี่เจิน” ยอมรับกดดันควบสองตำแหน่ง!!! "ผู้กำกับ-มาสเตอร์” ในรายการ “ฮอต ยัง สตาร์ (อันบ๊อกซ์)”

เป็นกระแสที่คนให้ความสนใจจำนวนมาก ตั้งแต่ประกาศเปิดรับสมัครผู้ที่มีฝันอยากเข้าวงการบันเทิงเพื่อมาร่วมรายการแคสติ้งเรียลลิตี้ HOT YOUNG STAR "UNBOXED" (ฮอต ยัง สตาร์ “อันบ๊อกซ์”) แกะกล่องดาราหน้าใหม่ไฟแรง จนถึงวันนี้ ซึ่งได้มาแล้วสำหรับชาย - หญิง 8 คนสุดท้ายสุดแซ่บ ที่ผ่านเข้าร่วมเพื่อเตรียมไปฝึกฝีมือในรายการโดย “ครูหลี่เจิน-ณัชชานิษฐ์ จิรรุ่งโรจน์” ในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์ My Sex Doll 2และ มาสเตอร์ คอมเม้นเตเตอร์สุดโหด ของรายการ ฮอต ยัง สตาร์ “อันบ๊อกซ์” ถึงกับเอยปากถึงความเหนื่อยและความยากของโปรเจกต์สุดฮอตนี้ว่า “ยอมรับว่าเหนื่อย แต่สนุกดีค่ะ เรียกได้ว่าเข้มข้นตั้งแต่วันคัดเลือกเราดูตั้งแต่ใบสมัคร ดูคลิปวิดีโอ จนถึงการโชว์ความสามารถ ยอมรับว่าเลือกยากอยู่นะ แต่ในฐานะที่เราอยู่กับบท เรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องการอะไร พอมาเจอตัวน้อง ๆ ที่คัดเข้ามาตั้งแต่ 29 คน จนต้องคัดเหลือ 8 คนสุดท้าย ยอมรับว่ายาก แต่ด้วยมาสเตอร์ทุกคน ทั้งหญิง – รฐา และโอ- อนุชิต มีความเห็นที่ตรงกันซะส่วนใหญ่เลยเป็นมติเอกฉันท์ ซึ่งหลังจากนี้เราก็จะให้น้อง ๆ ทั้ง 8 คนเข้าแคมป์ทำภารกิจ และจะมีการเก็บคะแนน ความพิเศษของโปรเจกต์นี้คือไม่มีการคัดออก จะเก็บสกอร์ไปเรื่อยๆ เพื่อดูว่าใครที่เหมาะจะได้รับบทสำคัญในภาพยนตร์ My Sex Doll 2 ค่ะ”นอกจากนี้ “ครูหลี่เจิน” ยังได้เผยถึงโปรเจกต์ภาพยนตร์ My Sex Doll 2 ด้วยว่า “สำหรับ My Sex Doll 2 ซีซั่นนี้ จะมีทั้งเซ็กซี่ อีโรติก และที่พิเศษครั้งนี้มีแฟนตาซีเข้ามาด้วย รวมถึงมีแอ็คชั่นเข้ามานิดหน่อย และที่สำคัญมีเลิฟสตอรี่ที่แปลกใหม่ น่ารักซาบซึ้ง เมื่อหนุ่ม ๆ ดูแล้วต้องกระชุ่มกระช่วย ส่วนผู้หญิงดูแล้วก็ต้องเหมือนมีผีเสื้ออยู่ในท้อง ยังไงก็ขอฝากโปรเจกต์ดี ๆ แบบนี้ด้วยนะคะรอติดตามได้เร็ว ๆ นี้ค่ะ”ติดตามรายการแคสติ้งเรียลลิตี้ สุดแซ่บแห่งปี HOT YOUNG STAR "UNBOXED" (ฮอต ยัง สตาร์ “อันบ๊อกซ์”) และภาพยนตร์ My Sex Doll 2 ได้เร็ว ๆ นี้ทาง MONOMAX (โมโนแมกซ์)